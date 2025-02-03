行動市場飽和 專家：推奇招才能成長

NCC最新統計，我國5G用戶達1016萬5434戶，市占率達到34.23％。（資料照）

2025/02/03 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕我國5G用戶突破千萬大關，元智資傳系助理教授葉志良分析，去年五月、九月有較多用戶從4G轉換至5G，分別與換約、換機有關，但在行動市場飽和情況下，5G應用仍相對不足，行動業者需端出讓用戶愛不釋手的5G服務，才能逐步突破成長天花板。

葉志良指出，二○二四年五月、九月國內5G用戶成長率較高，分別達到二・○六％、一・七九％，其中五月與二○一八年的四九九吃到飽之亂有關，當初綁定4G吃到飽費率的用戶臨到換約時，業者就會透過各種優惠方案讓用戶轉換到5G；九月則碰上蘋果新機發售，業者搭上換機潮，讓消費者從4G轉換到5G。

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葉志良認為，台灣行動市場已飽和，用戶增減只是在不同業者間流動，端看各家業者能出什麼樣的奇招吸引用戶，不過從去年的5G成長情況來看，市場上5G應用仍然相對不足，供給面缺乏動力的情況下，需求面長期來說有減弱風險。

葉志良強調，未來行動業者要與其他系統整合業者合作，開發讓用戶愛不釋手的5G服務，才能逐步突破成長天花板，且去年全面關閉3G網路，可預期4G網路將在二○三○至二○三三年間陸續關閉，行動技術快速發展也已打亂過去各個世代推出服務速度與方式，B5G、6G即將來臨，下階段哪種服務會是主宰行動通信服務的關鍵，尚未可知。

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