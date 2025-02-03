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    開台4年半 5G用戶終於破千萬／行動通訊市占率逾34％ NCC預估下波高峰要等殺手級應用出現

    各家電信業者5G用戶數與市占率

    各家電信業者5G用戶數與市占率

    2025/02/03 05:30

    〔記者林志怡、王憶紅／台北報導〕行政院二○一九年五月推出5G行動通訊計畫，強化台灣數位競爭力，隔年六月5G開台，歷經近四年半的發展終於突破千萬用戶里程碑。國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，我國5G用戶達一○一六萬五千四百三十四戶，市占率卅四・二三％。NCC主任秘書黃文哲表示，5G用戶增加，可能與民眾防詐意識提高、更換新機、電信優惠有感有關，但下一波高峰可能要等到殺手級應用出現。

    我國5G服務於二○二○年啟用，中華電信六月開台，台灣大哥大、遠傳七月開台，台灣之星、亞太電信十月開台，之後台灣大哥大合併台灣之星、遠傳電信合併亞太電信，走向三足鼎立時代。

    防詐換手機、電信優惠加速轉換

    NCC在一月廿四日公佈的最新數據統計，我國5G用戶達一○一六萬五千四百三十四戶，行動通訊市占率達卅四・二三％，用戶數占比分別為中華電信卅八・八％、遠傳廿九・八九％、台灣大卅一・三一％；其他將近六成六用戶使用4G。

    黃文哲指出，去年5G用戶數大幅增加成長十九・五％，可能與民眾防詐淘汰舊手機、NCC持續鼓勵業者提出優惠措施等有關，3G關台之後用戶也迅速轉換，不論對個人服務、國內電信環境健全都有助益。

    從電信基地台看，幾乎有4G的地方就有5G，但黃文哲表示，台灣有近三千萬的手機門號用戶，5G推廣確實還有進步空間，等待殺手級應用出現。

    中華電預期AI最有發展機會

    中華電信表示，AI多元化發展，需要更快的網速與更大頻寬，5G強調高速率、低延遲和大連結，為創建殺手級應用提供許多可能，預期以「元宇宙+AI」和「沉浸式影音娛樂及遊戲」最有發展機會。

    台灣大看好AR眼鏡普及商機

    台灣大指出，消費者對於新技術的接受度需要時間培養，低延遲特性對遊戲玩家、雲端AI或智慧眼鏡的影響非常大，而Meta發展出AR眼鏡後則被賦予期待，尤其等到AR眼鏡普及版出爐，將會是AI殺手級應用。

    遠傳致力遠距診療、居家長照

    遠傳則指出，將致力讓5G能夠貼近人的生活，例如「救援者應用」，以自主開發的5G遠距診療平台，將醫療資源送進偏鄉離島地區運用在各種緊急救護 （救護車／區域聯防）、居家長照、健康（睡眠／身心／復健）諮詢等場域，充實醫療量能。

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