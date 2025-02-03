北斗天后宮突發爐 竟清出1根骨骸

1根塗有硃砂的不明骨骸被埋在北斗天后宮天公爐香灰裡。 （記者湯世名攝）

2025/02/03 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣北斗天后宮一日突然有一隻黑狗竄入，朝天公爐狂吠，天后宮執行長林建成當場看到發爐，好奇撥開香灰，赫然發現一根長約十公分塗有硃砂的不明骨骸，懷疑是不肖人士下降術作法，至於是動物或人類的骨骸則無法分辨，已向警方通報，希望將不肖人士揪出。

林建成指出，前天下午有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，朝著天公爐狂吠，讓他與信眾們一頭霧水，他親眼看到天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂進行清除，沒想到竟清出一根骨骸。

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離奇的是，就在林建成把骨骸取出後，黑狗突然停止狂吠，轉頭就跑；經檢視，這根骨骸上塗了一條紅色的硃砂，許多信眾痛罵「這根本是故意要害人，真夭壽」，林建成研判有人在針對天后宮，故意把骨骸放入天公爐內來下降術作法。

林建成說，依民俗風水來看，這種做法是要破壞神威，影響廟譽；研判可能是私人神壇或特定宗教信徒故意為之，而下降術者，對自己也會有非常大的反噬作用。由於連日來農曆春節香火鼎盛，前幾天他才清理天公爐內的香火，因此研判放骨骸是這兩天所為。

1根塗有硃砂的不明骨骸被埋在北斗天后宮天公爐香灰裡。 （記者湯世名攝）

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