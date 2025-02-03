《蛇來運轉走春趣》虎尾建國眷村 慢遊歷史足跡

虎尾建國二村景觀工程已完工，雖然還沒有經營團隊營運，但已成為熱門拍照景點。（記者李文德攝）

2025/02/03 05:30

一村日軍大水塔可見二戰機槍掃射痕跡 丁棟兵舍建築保存最完整

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾建國一、二村為縣定聚落建築群，更是全國唯一農村型眷村，近年成為遊憩熱點，其中一村防空洞導入MR沈浸式劇場，讓遊客走進時光迴廊，日軍大水塔更可看見二戰痕跡；另外，二村景觀工程已完工，眷村風貌保存良好，值得春遊感受其風情。

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二村景觀完工 單車族搶先拜訪

建國眷村成立於二戰時期，日軍當時做為海軍航空隊基地，更訓練神風特攻隊，戰後是空軍官校飛行初級班、新兵訓練基地、空軍重要通訊地，二○○六年最後眷戶遷出後便無人問津，直至二○一六年縣府展開修復行動，將時光寶盒重啟。

「勇棟曾是日軍廚房、澡堂，戰後更有耆老小時候曾洗澡過」虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘一邊導覽、一邊講訴每棟建築歷史，丁棟則是一村保存最完整的兵舍建築。

魯紜湘表示，春遊一定要到一村水塔走走，由南向北仰望，可看見二戰時美軍轟炸機留下的機槍掃射痕跡，這裡也是全村唯一能看見當年戰爭留下的痕跡，大防空洞內還有MR沈浸式劇場、VR體驗，讓大家走入時光隧道，回到過去眷村生活。

魯紜湘說，走遊一村後再拜訪二村，目前景觀工程已完工，不少單車族搶先進入拍照打卡，不過還沒有廁所，請民眾愛護環境。

眷味廚房點心 滿滿懷舊眷村味

此外，走入眷村，風味美食也不能少，魯紜湘指出，「眷味廚房」大年初一起即有販賣如蔥油餅、豬肉餡餅、開口笑等眷村點心，讓民眾五感滿足；大年初一至初五連續五天市集，眷村導覽、眷村實境解謎遊戲、樹網編織等活動，都與眷村息息相關，讓春節來走春的民眾體會滿滿眷村味。

虎尾建國一村日軍大水塔可見二戰機槍掃射痕跡。（記者李文德攝）

虎尾建國一村丁棟兵舍建築保存最完整。（記者李文德攝）

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