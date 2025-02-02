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    東北季風報到 北部、宜蘭轉涼有雨

    東北季風今報到， 北部、宜蘭轉涼有雨，上陽明山賞花遊客要多帶雨具。（台北市公園處提供）

    東北季風今報到， 北部、宜蘭轉涼有雨，上陽明山賞花遊客要多帶雨具。（台北市公園處提供）

    2025/02/02 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天大年初五，東北季風報到。中央氣象署預報，北部、宜蘭轉涼有雨，北返的收假民眾記得攜帶雨具。週一初六開工日，強烈大陸冷氣團南下，各地越晚越冷，並一路冷到週三，期間部分地區下探九度。

    預報員曾昭誠表示，今天的迎風面北部、東半部地區有雨，中南部山區零星降雨。北部、宜蘭率先轉涼，白天達十八至廿度，入夜後降至十五度；中南部白天達廿五度左右，入夜降至十七至十九度。

    未來一週，曾昭誠說明，週一強烈大陸冷氣團南下，全台冷到週三；週四冷氣團減弱，溫度稍回升但不明顯，週五、週六才會明顯回溫。

    曾昭誠進一步分析，週一逢華南雲雨區東移，不但感受濕冷，且是「越晚越冷」，也就是「清晨溫度即是當天最暖溫度」，整日溫度將一路溜滑梯，請民眾注意保暖。北部、東半部地區及中南部山區有雨，中南部平地飄雨。北部、東北部逾兩千五百公尺，以及中部逾三千公尺山區有機會下雪或冰霰。

    週二及週三清晨最冷。曾昭誠指出，北部、宜蘭預估十一度，中南部十二至十五度，空曠地區再降一至兩度，因此台中以北、宜花部分地區可能出現十度以下低溫。

    週二稍轉乾冷，僅花東地區和中南部山區有雨。週三、週四轉為東北風，迎風面桃園以北、東半部地區及中南部山區有雨。週五、週六轉乾回暖，僅東半部有雨。

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