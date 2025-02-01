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    首頁　>　生活

    初四迎鋒面 各地降雨機率高

    2025/02/01 05:30

    〔記者蔡昀容、蔡文居／綜合報導〕今天大年初四各地零星降雨，但白天溫度都有廿度以上，中南部可逾廿五度，民眾北返可免穿厚重外套。

    中央氣象署預報員曾昭誠表示，今鋒面通過台灣，各地降雨機率提高，尤其是迎風面北部及東北部；各地白天溫度廿度以上，中南部可逾廿五度，但早晚降至十七至十九度，須留意保暖。今中部以北三千公尺以上高山則可能零星降雪、冰霰。明天初五東北季風報到，迎風面的桃園以北、東半部及中南部山區有雨；北部、宜蘭白天稍降溫，落在十八至廿度，中南部仍有廿五至廿七度。

    開工日冷氣團來襲 凍到下週三

    下週一開工日，強烈大陸冷氣團南下，全台各地明顯降溫至週三。曾昭誠說明，下週一北部、宜蘭越晚越冷，白天可降到十六至十八度，夜晚十二至十四度；中南部白天接近廿度，但入夜後降至十五度。最冷時段落在下週二清晨到週三清晨。北部、宜蘭低溫降至十一度，中南部十二至十四度，空曠地區再降一至二度。

    另，○一二一嘉義大埔地震後，餘震不斷，因曾文水庫滿水位，為免除民眾擔憂，經濟部水利署南區水資源分署將自今日起，連續十天放水至烏山頭水庫，將水位降二二八．二公尺，而壩堤部分則持續監測，無安全虞慮。

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