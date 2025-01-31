為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澎湖白沙赤崁村娘家宴 席開150桌

    澎湖白沙赤崁村娘家宴，席開150桌。（記者劉禹慶攝）

    澎湖白沙赤崁村娘家宴，席開150桌。（記者劉禹慶攝）

    2025/01/31 05:30

    〔記者劉禹慶、歐素美／綜合報導〕澎湖地理位置特殊，青壯人口大量外移，縣民平日多異地討生活，每年農曆年才會返鄉團聚，昨大年初二回娘家，村里為了方便異鄉遊子團圓，舉辦娘家宴，其中始祖白沙鄉赤崁村昨日席開一百五十桌，充滿熱鬧喜慶氣氛。

    先前因疫情及澎湖縣政府經費緊縮，娘家宴一度停辦，直至近年才恢復，除了白沙赤崁一百五十桌外，白沙通梁八十六桌、城前、湖西鼎灣、馬公烏崁、山水等地都陸續舉辦，娘家宴不僅讓遊子返鄉與親友重逢團聚，也發展成讓移工大啖當地傳統美食的宴會，今年赤崁更有遠自秘魯的遊客恭逢其盛，大呼值回票價。

    赤崁村開啟澎湖娘家宴濫觴，昨會場座無虛席，理事長黃月香盼縣府提供經費、摸彩品，讓娘家宴發揚光大，澎湖縣長陳光復表示，縣府可盡量滿足搭棚、舞台等經費補助；議長陳毓仁也認為，除了傳統娘家宴團圓特色之外，也能結合觀光發展為澎湖文化資產。

    而台中市太平區也有張家因五代同堂，龐大家族親友初二團聚，回娘家宴席至今已第廿九年，昨中午席開卅三桌、晚上再開十七桌，共五十桌聚集近五百人，家族最年輕的是六個月大的女嬰，最年長的則是一○三歲的張連慶。張連慶看到親友年節返鄉團聚十分開心，一再祝福大家「快快樂樂萬萬年」。

    另立法院副院長江啟臣初二也回台中豐原的江家老宅，家族成員齊聚一堂，席開卅一桌，眾人睽違十八年再拍大合照。其中，最年幼的僅三個月大，最年長的叔公則已一○二歲。江啟臣則「升格」成為叔公，他並準備了象徵「點蛇成金」的紅包，分送給到場親友，祝福大家新春吉祥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播