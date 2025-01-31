澎湖白沙赤崁村娘家宴，席開150桌。（記者劉禹慶攝）

2025/01/31 05:30

〔記者劉禹慶、歐素美／綜合報導〕澎湖地理位置特殊，青壯人口大量外移，縣民平日多異地討生活，每年農曆年才會返鄉團聚，昨大年初二回娘家，村里為了方便異鄉遊子團圓，舉辦娘家宴，其中始祖白沙鄉赤崁村昨日席開一百五十桌，充滿熱鬧喜慶氣氛。

先前因疫情及澎湖縣政府經費緊縮，娘家宴一度停辦，直至近年才恢復，除了白沙赤崁一百五十桌外，白沙通梁八十六桌、城前、湖西鼎灣、馬公烏崁、山水等地都陸續舉辦，娘家宴不僅讓遊子返鄉與親友重逢團聚，也發展成讓移工大啖當地傳統美食的宴會，今年赤崁更有遠自秘魯的遊客恭逢其盛，大呼值回票價。

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赤崁村開啟澎湖娘家宴濫觴，昨會場座無虛席，理事長黃月香盼縣府提供經費、摸彩品，讓娘家宴發揚光大，澎湖縣長陳光復表示，縣府可盡量滿足搭棚、舞台等經費補助；議長陳毓仁也認為，除了傳統娘家宴團圓特色之外，也能結合觀光發展為澎湖文化資產。

而台中市太平區也有張家因五代同堂，龐大家族親友初二團聚，回娘家宴席至今已第廿九年，昨中午席開卅三桌、晚上再開十七桌，共五十桌聚集近五百人，家族最年輕的是六個月大的女嬰，最年長的則是一○三歲的張連慶。張連慶看到親友年節返鄉團聚十分開心，一再祝福大家「快快樂樂萬萬年」。

另立法院副院長江啟臣初二也回台中豐原的江家老宅，家族成員齊聚一堂，席開卅一桌，眾人睽違十八年再拍大合照。其中，最年幼的僅三個月大，最年長的叔公則已一○二歲。江啟臣則「升格」成為叔公，他並準備了象徵「點蛇成金」的紅包，分送給到場親友，祝福大家新春吉祥。

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