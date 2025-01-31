0121大埔地震餘震5.6 專家︰有助能量釋放

南市中西區來亞大樓崩塌的女兒牆水泥塊、磚塊從天而降，砸到路邊2輛車。（記者劉婉君攝）

2025/01/31 05:30

〔記者蔡宗勳、劉婉君／綜合報導〕嘉義大埔昨發生芮氏規模五．六、最大震度達五強的地震，地震專家石瑞銓表示，○一二一嘉義大埔地震餘震逾五，雖人心惶惶，但整體而言，能量獲有效釋放是件好事，且尚在正常範圍內，民眾不用過於恐慌，但仍須做好防震準備。

昨上午十點十一分在嘉義縣大埔發生規模五．六的地震，深度僅十公里極淺層，測得最大震度五強，台南市、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等地也達四級，並持續多個規模四以上餘震發生，包含昨下午三點十六分震央在台南市南化規模四．九餘震，震撼感不亞於主震。

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中正大學地球與環境科學系退休副教授石瑞銓指出，這次地震仍屬於○一二一大埔地震餘震，由於最大強度達五強，而且震度四級的區域範圍也很大，特別有感，雖驚嚇度破表，但餘震規模要超過五，能量才得以有效釋放，規模四或以下則無助能量釋放，而且○一二一主震規模為六．四 ，餘震規模五．六與五．八都還在正常範圍內。

石瑞銓還說，○一二一大埔主震後，較大規模的餘震大多往南出現在台南市楠西、東山一帶，尤其是楠西最為頻繁，昨規模五．六的地震發生在大埔，更有助區域能量釋放，未來雖仍有規模五以上的地震，但頻率應會明顯減少。

南市中西區大樓磁磚崩落 山區傳疑似走山

但一震再震，仍造成部分災情，昨南市中西區來亞大樓的九樓女兒牆及外牆便因此磁磚崩落，大量水泥塊及鐵皮天從而降，二輛休旅車遭波及，其中一輛車祖孫三代正好下車購物，逃過一劫，而該大樓建於一九八五年，附近居民指出，該樓已停水停電，要重建但無下聞，盼南市府正視。台南市長黃偉哲前往視察協助安置二戶居民，並呼籲老舊建物趕快啟動危老重建。

另外，昨上午規模五．六地震過後，台南白河及楠西山區也傳出疑似走山情形，有到關子嶺泡溫泉的民眾、在曾文水庫搭乘遊艇的遊客、楠西區密枝里的農民等，均拍下遠方山頭土石崩落揚起的塵土，有如山頭「冒煙」的畫面。

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