《聞仲西征十絕陣被破後逃》抽出國運籤 南鯤鯓代天府︰下下籤

蛇年國運籤，由南鯤鯓代天府總幹事侯賢名代表進行抽籤。（記者王姝琇攝）

2025/01/30 05:30

〔記者王姝琇、彭健禮／綜合報導〕迎新年，國內各大廟宇都會抽「國運籤」預測國運，南市南鯤鯓代天府抽到掛首「聞仲西征十絕陣被破後逃」。廟方認為字面上是下下籤，但強調國運籤「諸神意旨由各方解讀」；巧合的是，蛇年國運籤竟抽出與二○一七年蔡英文時任總統時是同一張。

竟與二○一七年蔡英文任總統時同一籤

南鯤鯓代天府抽到第五十四「庚戌」籤、掛首「聞仲西征十絕陣被破後逃」，籤詩為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安」。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名認為，從字面上來說，是下下籤，

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但侯賢名強調，籤詩見仁見智，表面看起來不好，背後涵義不一定就是不好，不好可能只是目前，年中、年底可能就不一樣了。

苗栗市玉清宮抽出第五十三首也是下下籤。籤詩內容「艱難險阻路蹊蹺，南鳥孤飛依北巢，今日貴人曾識面，相逢卻在夏秋交」。廟方說明，籤詩表面之意為，雖然歷盡艱難險阻，一路盡是坎坷的遭遇。尤其目前朝野對立，為了預算互相攻堅甚至提出罷免，此籤詩似乎也暗示應用心協助治理國政，繼續僵持下去只會兩敗俱傷。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮維持「敬天崇神」的精神，由拱天宮管理委員會主任委員洪文華等人循例於除夕夜擲筊請示媽祖，抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，真實地傳達了媽祖對這片土地、海洋和人民的庇佑，也顯示出媽祖、當地居民與自然環境之間緊密的聯繫。

南鯤鯓代天府蛇年國運籤抽出第五十四「庚戌」籤，廟方認為，從字面上來看是下下籤。（記者王姝琇攝）

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