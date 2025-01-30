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    首頁　>　生活

    億元中獎彩券 近七成電腦選號

    2025/01/30 05:30

    〔記者鄭琪芳／台北報導〕億元中獎彩券怎麼買？根據台彩統計，二○二四年共開出二十九張億元頭獎中獎彩券，近七成（二十張）中獎人是電腦選號，其餘三成（九張）為自選號碼中獎；此外，有兩成中獎人（六張）以同樣選號連續投注兩期以上（二至十期），並幸運對中其中一期的頭獎。

    台彩指出，以億元中獎彩券的投注金額來看，大樂透的二十三張彩券，平均單張投注金額四九三元，換算相當於九．九注；威力彩的六張億元彩券，平均投注三三三元，相當於三．三注。相較於大樂透全年賣出彩券平均單張投注約二．五注、威力彩約一．七注，億元中獎彩券平均投注金額較高。

    至於大樂透春節大紅包中獎彩券的買法，根據台彩統計，去年平均單張投注金額四九一元，有七十六．四％中獎人以電腦選號投注，十五．七％中獎彩券為包牌投注，包牌號碼以七個號碼（七連碰）占六十九．二％最多，其次為八個號碼的八連碰、約占二十三％。

    台彩指出，去年春節大紅包共開出四二七注，以新北市開出七十五注最多；高雄市五十三注居次；台中市開出五十一注排第三。台彩表示，除了澎湖及馬祖之外，去年各縣市都有開出春節大紅包的紀錄。

    另，台彩表示，民眾可以利用包牌方式提高中獎機會，以七連碰為例，一次投注七個號碼，投注金額三五○元，對中億元頭獎機率從原本約一四○○萬分之一提高為約二○○萬分之一；對中百萬元春節大紅包的機率則從約十六．六萬分之一提高為約二．三萬分之一；對中十萬元春節小紅包機率從約十一萬分之一提高為約一．六萬分之一。

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