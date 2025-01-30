回娘家匯流走春潮 今交通大考驗

大年初二（1月30日）國道管制、易壅塞路段

2025/01/30 05:30

昨初一南投日月潭、清境、溪頭 宜蘭傳藝中心、清水地熱 都是熱點

〔記者張協昇、游明金、吳亮儀、游太郎、黃政嘉、林志怡、黃明堂／綜合報導〕昨天大年初一天氣好，許多民眾外出走春、拜拜，省道及國道多處路段壅塞，而以借發財金著名的竹山紫南宮，廟方估計湧入十萬人次。今天天氣一樣好，預估回娘家跟出遊人潮匯流，將跟昨天一樣，各地交通面臨大考驗。

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昨天南投縣日月潭、清境及溪頭三大旅遊軸線景點以及紫南宮等知名廟宇，均湧現走春拜拜人潮，國道三號南下南投縣路段，約從上午十時開始車輛走走停停，時速不到四十公里，日月潭中興停車場停滿，日月潭文武廟因停車位少，車輛成排沿著台二十一甲線環潭公路路側停放，合歡山武嶺停車場，也因追雪民眾熱情不減，上午十時前即停滿車輛。

省道、國道 多處路段出現壅塞

而以借發財金著名的竹山紫南宮，昨天借、還發財金民眾更是大排長龍，排隊人龍綿延三百多公尺，廟方估計湧入十萬人次。蘇花路廊從昨天清晨五時起車潮逐漸增加，南下花蓮車流量近一萬五千輛、北上則近六千輛，路況尚稱順暢。

號稱全國最有年味的國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區，推出「宜蘭縣民免費回娘家」，昨天也塞爆遊客，年度駐園大戲「齊天大聖鬧龍宮」重磅登場，文昌街則營造成「百花齊天」全新街景，喜氣洋洋。從高雄來的遊客說，台灣有這麼漂亮的景點、充滿年味，新年走春超棒的。

天氣回溫 中南部高溫可達24度

宜蘭縣大同鄉清水地熱，冒起暖暖白煙，可以煮蛋、煮玉米、泡溫泉等，人潮爆棚，上午九點開園，九點十分、二五○個停車位就已停滿。

除夕寒流報到天氣冷颼颼，中央氣象署預報員劉沛滕指出，昨起寒流減弱，各地轉晴，今天溫度重回廿度以上，且北部、中南部地區白天氣溫可達廿四度左右。

好天氣吸引人出遊，公路局預估觀光景點周邊易壅塞路段包括台二線與台二乙線關渡至淡水路段、台二線福隆及萬里至大武崙路段、台三線大溪、大湖及古坑至梅山路段、台九線新店至烏來路段、台十四甲線清境農場、台十九線北港朝天宮、台廿一線日月潭、台十七線南鯤鯓代天府等路段。

南橫栗園路段 落石不斷勿上山

另外，南橫公路台廿線利稻到向陽路段近日栗園路段間歇性落石斷斷開開，公路單位籲民眾非必要不要上山。

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