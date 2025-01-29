服用5類藥物 團聚宴飲別喝酒

春節團聚「舉杯」歡慶，別忘了留意用藥安全。（記者邱芷柔攝）

2025/01/29 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕農曆春節家家戶戶團圓圍爐，「舉杯」歡慶佳節之際，別忘了注意用藥安全！衛福部食品藥物管理署提醒，切勿以酒代水服藥，尤其某些藥品與酒精「不對盤」，不僅藥效大打折扣，甚至加劇副作用，危害健康。

食藥署藥品組副組長林意筑指出，用藥期間務必避免飲酒，其中有五大類藥物可能與酒精產生交互作用，第一是常見的止痛藥（如ibuprofen、indomethacin等）、第二是鎮靜安眠藥（alprazolam、diazepam、lorazepam、zolpidem等）、第三是抗生素（metronidazole、co-trimoxazole、cefamandole等）、第四是降血糖藥（glimepiride、glipizide、glyburide等）、第五是心血管用藥（lercanidipine、doxazosin等）。

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林意筑說，正在使用這些藥品的民眾，應儘量避免飲酒，更別因擔心藥、酒交互作用自行停藥或減藥，遵醫囑用藥才能穩定控制病情，如感覺不適，應攜帶用藥紀錄單盡快回診。

林意筑提醒，這些藥品就算不是跟酒精同時使用，也可能因酒精在體內代謝過程長達數小時，產生交互作用，建議有在使用這些藥品的民眾，確認是否有藥與酒交互作用風險，或是諮詢醫師或藥師。

飲酒過量 有害健康

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