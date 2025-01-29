去年開29注億元頭獎 台中6注最多

根據台彩統計，去年電腦型彩券共開出29注億元頭獎。（記者鄭琪芳攝）

2025/01/29 05:30

〔記者鄭琪芳／台北報導〕去年為第五屆公益彩券發行第一年，根據台彩統計，去年電腦型彩券共開出二十九注億元頭獎、為第四屆以來新高，以台中市開出六注最多、高雄市五注居次；若以獎金總額來看，則以台南市十一．二六億元最多、高雄市十．九九億元次之。至於億元中獎人輪廓，以男性、五十至六十九歲、O型，生肖屬馬、猴、豬，星座為魔羯、雙魚、獅子座最多。

台彩表示，去年電腦型彩券共開出三七七注頭獎，其中今彩五三九開出三四六注，平均每期開出一．一注頭獎；大樂透開出二十三次頭獎，總中獎注數二十五注，二十三注為億元以上頭獎；威力彩開出六次頭獎，皆一注獨得。以中獎級距來看，去年有三十九注頭獎獎金未達五百萬元；三○七注介於五百萬至一千萬元；兩注超過一千萬但未達一億元；其餘二十九注獎金達一億元以上。

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去年開出的二十九注億元頭獎分別落在十一縣市，且近八成集中於六都，以台中市開出六注（五注大樂透及一注威力彩）最多，高雄市開出五注（三注大樂透及兩注威力彩）居次，台北市以四注（皆為大樂透）排名第三。以億元頭獎金額統計，以台南市十一．二六億、高雄市十．九九億及台中市十．四億元最多，合計獎金達三十二．六五億元，占全國億元頭獎總額的五十五．七％。

另，台彩依中獎人填寫問卷統計，去年二十九位億元中獎人，二十七名為男性占九十三％；此外，億元中獎人血型以O型占四十二．三％最多，B型占二十六．九％居次；生肖則以馬、猴、豬較多，各占十三．八％。

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