春節類流感高峰 初二就診數恐飆升

冬季時呼吸道症狀疾病盛行，年前門診量就比過往同期增加。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/29 05:30

多為A型H1N1 重症病例增加

〔記者邱芷柔、蔡淑媛／綜合報導〕寒流來襲，全台低溫，春節期間應落實防疫，避免流感成為不速之客！衛福部疾病管制署指出，國內流感疫情升溫，近期類流感急診就診人次創十年新高，主要為A型H1N1，重症病例也有增加。除夕至初五期間是類流感急診就診高峰，此外，冬季呼吸道傳染病橫行，民眾假期應注意手部衛生、咳嗽禮節，盡量以拱手取代握手，生病則在家休息，減少病毒傳播風險。

疾管署統計，急診類流感就診人次會在除夕至初五春節期間達高峰，二○二○年就衝上三．九萬人次，去年也有三萬人次，且以大年初二就診人次最多。

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台大加開特別門診 分散急診壓力

根據衛福部重度級急救責任醫院急診即時資訊，截至昨晚七點，台大醫院急診等待住院人數最多，達五十六人，其次為台北馬偕的二十一人及台北國泰的十人。

台大醫院醫務秘書陳彥元指出，春節期間門診停診，病患難免湧向急診，但尚未接獲反映病患暴增情況，依往年經驗，急診人潮通常會從大年初二起明顯增加，台大醫院已配合衛福部加開特別門診，分散急診壓力。

今年共有一百五十七家醫院在初一至初三期間開設「傳染病特別門診」。衛福部次長林靜儀表示，衛福部將持續掌握急診狀況，呼籲民眾優先選擇特別門診或營業診所。

也要當心諾羅病毒、腸胃型感冒

冬季時呼吸道症狀疾病盛行，年前門診量比過往同期增加四、五成，台中有診所小年夜一天門診量達三○○人次，甚至四、五○○人次，醫師提醒，年後還一波疫情高波，春節出遊、親友團聚，應戴口罩、勤洗手，注意防疫。

台中市小兒科診所院長施勝桓表示，冬季時呼吸道症狀疾病盛行，門診觀察就醫患者除諾羅病毒占二、三成，流感也占約三成，還有腸胃型感冒也有兩成。而日、韓等國的流感疫情嚴重，要出國的民眾應施打疫苗防疫，如果怕來不及，可備抗病毒藥物。

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