走春湧車潮初一國道南向達1.5倍

除夕當天趕著回台過年旅客增加，桃園機場擠滿入境人潮。（記者姚介修攝）

2025/01/29 05:30

部分匝道管制 易壅塞路段增加至12個

〔記者吳亮儀、姚介修／綜合報導〕大年初一車潮要來了！國道、省道預計都將有不少車流。交通部高速公路局預估，今天國道車流會是平均的一．三倍，其中南向交通量更會達一．五倍。另外，今天有部分匝道開始管制，國道易壅塞路段會增加到十二個。

除夕 桃機入境比出境多

桃園機場除夕運作順遂，相較前幾天出國爆大量，除夕入境為五八七八二人，較出境多了三一一七人，可能是民眾趕在除夕夜前回家過年。移民署國境事務大隊大隊長林澤謙指出，最新通關系統讓旅客可在十一秒內快速通關，科技便捷性大增。

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民眾大年初一走春，因天氣預報是好天氣，高公局預判今天國道重點壅塞路段包括國一南向楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統、北向圓山—大華系統；國三南向土城—關西、快官—霧峰、北向草屯—霧峰；國五南向南港系統—頭城、北向宜蘭—坪林；國四西向潭子系統—豐勢；國六西向舊正—霧峰系統；國十東向鼎金系統—燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在上午六時前或中午十二時後出發；國五南向用路人建議清晨五時前，或傍晚十七時後出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括清晨五時到十二時封閉國道一號平鎮系統及埔鹽系統、國五石碇及坪林南向入口、單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、○時到五時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

省道 今天8點起車多

省道部分，交通部公路局預估上午八時起各地就會陸續出現車潮，包含台六十一線鳳鼻到香山及竹南路段、台一線水底寮到楓港路段、台七十四線台中環線接國三交流道、台十八線接國三中埔交流道、台八十六線接國一仁德系統、台八十八線鳳山到五甲等路段，將有車多或壅塞情形。

觀光景點附近的易壅塞省道路段包括台二線與台二乙線關渡到淡水路段、台三線大溪路段、台九線新店到烏來路段、台三丙線竹山紫南宮、台十九線北港朝天宮、台十七線南鯤鯓代天府等路段，也預計有出遊與新春參拜車潮。

另外，台九線蘇花路廊將在今天清晨四時到傍晚十七時，雙向禁止廿一噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩。

初一國道預估壅塞路段

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