玫瑰墓樂團 用音樂詮釋生命教育

玫瑰墓樂團成員走進校園做生命教育音樂演唱與演講，獲家長與師生好評。（玫瑰墓樂團提供）

2025/01/28 05:30

記者王俊忠／專題報導

台南一位急診醫師與幾位音樂愛好者組成「玫瑰墓樂團」，在全國各地演出至少四百場，也走進校園做生命教育音樂演講，曾拉回一度想尋短的學生，去年獲社會教育貢獻獎肯定。

玫瑰墓樂團是樂團團長兼主唱、台南市立醫院急診部主任蘇世揚在十八、十九年前結合四位音樂碩士與一位留美音樂家，以二把木吉他搭配貝斯、小提琴、非洲鼓、爵士鼓、大提琴、鋼琴、鐘琴等，詮釋木吉他搖滾。歌曲結合「短篇散文故事」，形成獨特的「文學原聲搖滾」。

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玫瑰墓樂團創作曲一四○首，每首都是真實故事改編，主題涵蓋生、老、病、死、抗癌、兒虐、家暴、弱勢、反毒等社會關懷議題，六年前還出版音樂書《浮木與枯骨》。

樂團除了蘇世揚外，有貝斯手、主唱周逸凡；資深鼓手、主唱趙家麟；大提琴手莊佳音；負責小提琴與鋼琴的陳沛彣；吉他手、合聲王偉恒；主奏吉他手、合聲陳竑道等。

蘇世揚表示，近年校園屢傳學生想不開憾事，有家長會發起玫瑰墓樂團到校園做生命教育音樂演講，足跡已遍及南高屏廿多校；也在各地演出至少四百場。

去年獲得社會教育貢獻獎，蘇世揚與團員說，玫瑰墓樂團讓人看到音樂的意義不只是娛樂，更是療癒、啟發與改變。

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