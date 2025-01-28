瓏山林助弱勢 送出1444份千元紅包

瓏山林企業發起的「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動在年前圓滿完成，送暖新北、宜蘭13個機構，送出1444份千元紅包。（瓏山林台北中和飯店提供）

2025/01/28 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕歲末年終，瓏山林企業發起「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動，由旗下飯店事業體「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」、「瓏山林台北中和飯店」執行。飯店總經理朱少菡表示，活動在年前順利完成，共走訪新北市、宜蘭縣十三個機構，送出一四四四份千元紅包，為弱勢朋友捎來新年希望與溫暖；此外，瓏山林落實企業責任，自二○○九年起累計捐款已達三億三一○○萬元。

朱少菡表示，瓏山林秉持林榮三愛護台灣、回饋社會的精神，牢記企業社會責任，自二○○九年八八水災起，就不定期因應重大災害發起愛心捐款，包括二○一四年高雄氣爆、二○一六年台南震災、二○一八年花蓮強震、二○二一年高雄城中城大火、武漢肺炎防疫、二○二二年賑濟烏克蘭、二○二三年屏東火災傷者與遺屬協助等；每年旗下飯店也執行「你捐我捐愛加倍」活動，募款與加倍捐贈台灣公益團體，迄今累計捐款三億三一○○萬元。

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朱少菡說，新春送暖活動自二○一六年起辦，關懷新北、宜蘭在地弱勢族群，截至去年已累計送出七千個紅包，金額逾七百萬；今年送暖活動從去年十二月拜訪「新北市街友外展服務中心」送暖街友開始，陸續走訪各機構，累計送出一四四四份千元紅包與價值千元的禮物袋一三○個，禮物袋包含奶粉與綿羊油沐浴乳。

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