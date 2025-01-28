南下車流今多1.2倍 9路段易壅塞

2025/01/28 05:30

疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等

〔記者吳亮儀、游太郎／綜合報導〕今天除夕夜不少民眾要與家人相聚吃團圓飯，但國道仍有管制措施，交通部高速公路局預測九處重點壅塞路段；南向交通量預計會達到五十三百萬車公里，大約是平日年平均的一．二倍。

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高公局預判今天重點壅塞路段為國一南向楊梅—新竹、彰化系統—埔鹽系統；國三南向土城—關西、快官—霧峰；國五南向南港系統—頭城；國四西向潭子系統—豐勢；國六西向舊正—霧峰系統；國十東向鼎金系統—燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

建議南向用路人 下午時段出發

今天國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等，高公局也建議南向用路人下午時段出發，節省寶貴時間。

在省道部分，交通部公路局預估今天銜接國道的路段和部分觀光地區的省道仍有出遊車潮，例如台六十四線國三中和交流道路段；觀光風景區部分省道也有車潮，包含台二線、台二乙線關渡至淡水路段、台二線福隆路段、台二線萬里至大武崙路段、台九線新店至烏來路段、台三線大溪路段。

蘇花路廊車流量 明為南下最高峰

公路局也預估今天蘇花路廊南下車流約一萬一千輛、北上五千輛；大年初一南下車流量將是春節連假最高峰，提醒用路人行程規劃提前或延後至初二（卅日）、初三（卅一日），以避開南下車多時段。

高公局昨天也針對日前國道一號楊梅休息站前發生的死亡車禍進行說明，分析事故地點資料，研判是用路人操作或個人身心狀態導致意外，入口設計及交通設施符合規範。

特殊路型切勿使用輔助駕駛系統

高公局也指出，開車進出高速公路交流道時，包括各交流道、地磅站、服務區、休息站等都屬於輔助駕駛系統使用盲點的路段，符合這些行駛路型特殊及前車行駛間突然轉向或切入等兩種情境，都「強烈建議不要使用輔助駕駛系統」，因輔助駕駛系統極可能無法正確辨識出入口匝道；未來也會增設「請勿使用／輔助駕駛系統」標誌強化設施。

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