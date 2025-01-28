北中南路段都出事 台鐵小年夜大誤點

台南善化大成路陸橋下電車線受損，一度被迫雙向暫時停駛，造成多班列車嚴重誤點。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/28 05:30

銅鑼電纜線遭偷剪 善化、雙溪電車線受損

〔記者吳亮儀、彭健禮、吳俊鋒／綜合報導〕小年夜台鐵很不平靜！昨天北中南路段都有電纜、電車線遭毀損事件，造成多班列車嚴重誤點，台鐵表示，已確定苗栗銅鑼站發生電纜線被人偷剪五十公尺，除了報警外，將計算受損金額向兇手求償，因此案狀況嚴重，將通報國土安全辦公室調查。

銅鑼電纜線遭人為惡意破壞 台鐵將計算損失 緝凶求償

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台鐵位於苗栗縣銅鑼鄉九湖路段電纜於昨天清晨五點多，被發現遭人剪斷五十公尺，導致銅鑼站與三義站之間的電子行車系統號誌大故障，改以人工通信行車，南北多班列車延誤十五至廿分鐘，經全力搶修，於昨天下午一點四十五分恢復正常行車。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，此案確定是人為，兇手惡意破壞電纜線，計算出設備損壞和誤點的損失後，絕對會對兇手求償。

此外，昨天上午七點卅八分許，台南善化大成路陸橋下的第四台纜線，疑遭強風吹襲脫落，碰觸到電車線導致短路，雙向被迫暫時停駛。由於南下只能開到善化，北上則至新市，導致站內擠滿候車人潮，許多人趕緊請附近親友載送。

至於第四台纜線是人為破壞？還是地震震落仍需調查。最後雙線在昨天下午三點○八分搶通。

另外，昨天上午七點十七分，新北雙溪往返四腳亭之間的電車線跳電，經查是被「絕緣棒」打穿導致，上午十點四十六分搶修完畢並通電，恢復雙向通車。這起事件也有可能是人為破壞，台鐵調查中。

台鐵苗栗銅鑼站昨發生電纜線遭偷剪50公尺，台鐵人員全力搶修。（圖：民眾提供）

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