無患子落葉季 嘉油鐵馬道「金」美

嘉油鐵馬道紅瓦厝站附近，無患子葉片隨季節變換轉為金黃色。（嘉市府提供）

2025/01/27 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農曆春節將至，嘉油鐵馬道也迎來無患子落葉季，為鐵馬道點綴金黃美景，遠望過去如同金色隧道；另有多處洋紅風鈴木綻放，嘉市府表示，嘉義特教學校旁洋紅風鈴木預計春節假期盛開。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，嘉油鐵馬道被網友稱為「南部最美自行車道」，去年完成夜間光環境營造和AI智慧公廁等公共設施增設及改善，近日嘉油鐵馬道紅瓦厝站附近，無患子葉片隨季節變換轉為金黃色，遠望過去如同金色隧道，吸引民眾欣賞。

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張婉芬說，遊客到訪嘉義市還可到咖啡廳、潮選店休憩，到文化路夜市吃火雞肉飯、豆漿豆花等小吃；位於北香湖公園的「綠豆仁遊戲場」有富挑戰性、可互動的遊戲裝置，適合親子遊玩；嘉義市立博物館國曆一月三十日起正常開館，至二月二日連四天安排小丑秀、互動折氣球、雜耍與魔術表演等，還有春聯紅包袋印製DIY等體驗。

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