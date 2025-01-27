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    北港燈會開箱 「暗街仔」先啟燈

    北港鎮公所燈區以民間故事「白蛇傳」為創作發想。（雲林縣府提供）

    北港鎮公所燈區以民間故事「白蛇傳」為創作發想。（雲林縣府提供）

    2025/01/27 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○二五北港燈會第一階段春節連假率先啟燈，包括別具特色的「暗街仔」巷弄、義民廟及北港鎮公所等三個燈區，雲林縣文化觀光處歡迎全國民眾到北港朝天宮、武德宮參香祈福後，漫遊北港小鎮、吃美食、買伴手禮，再欣賞復古又有創意北港花燈。

    3燈區春節登場 7燈區2/3再亮燈

    觀處長陳璧君指出，今年北港燈會以「粼光繞境」為主題，規劃有十個燈區，包括北港朝天宮、顏思齊圓環紀念碑、義民廟、老街巷弄、水道頭文化園區、北港登記所、大復戲院、北港鎮公所、北港文化中心及武德宮，其中老街巷弄、義民廟及北港鎮公所等三個燈區，提早在春節連假啟燈，其他燈區將在二月三日啟燈。

    陳璧君表示，老街巷弄俗稱古鎮的「暗街仔」，今年邀請十三名雲林藝師與藝術家共同策畫，精心設計的燈飾與裝置藝術，彷彿將民眾帶入北港的舊時光，有傳統藝閣電動花燈、油傘、燈箱、古仔燈及現代燈籠，也結合現代創意及節能減碳。

    13藝師策畫老街巷弄燈飾 重回舊時光

    義民廟燈區設置藝閣車，還有牛車裝載著滿滿傘牆與廿四節氣燈籠及義犬將軍花燈；北港鎮公所燈區利用民間故事「白蛇傳」為創作發想，迎接充滿靈動與智慧的蛇年。

    巷弄燈區設計者之一蔡享潤說，古代富商腰纏萬貫，如同小蛇盤旋腰際，因而蛇的雅名被稱為「萬金」，今年北港巷弄燈區主燈以蒸籠的陽剛形塑勾勒出一條小龍，有甲骨文「雙巳」再用如意收尾，象徵「六順萬金、巳巳如意、蒸蒸日上」涵意。

    春節專區#春節天氣旅遊

    老街巷弄燈區的傳統花燈，將民眾帶入北港的舊時光。（雲林縣府提供）

    老街巷弄燈區的傳統花燈，將民眾帶入北港的舊時光。（雲林縣府提供）

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