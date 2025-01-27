戰亂沒領國小畢業證書 91歲簡金獅圓80年夢

宜蘭縣議長張勝德（右二）協助替「老學長」簡金獅（中）圓夢，積極聯繫中山國小，成功獲頒時隔80年的小學畢業證明。 （張勝德提供）

2025/01/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕從宜蘭監獄科員退休的九十一歲簡金獅，就讀小學期間因日軍空襲校園遭轟炸，轉學至宜蘭市中山國小，又受戰亂紛擾，未能領到畢業證書，成為一生最大遺憾，宜蘭縣議長張勝德得知後，協助替「老學長」圓夢，積極聯繫校方，日前成功獲頒時隔八十年的畢業證明，讓他感動萬分。

簡金獅出生於一九三四年戰亂時代，就讀宜蘭市育才國小三年級時學校遭空襲，才轉學至中山國小，雖順利畢業卻未拿到證書，退伍後至宜蘭監獄當臨時管理員，受限學歷無法正式任用，經苦讀順利考取公務員且一待就是卅年，並在任內完成三星監獄興建工程，獲頒二等法務獎牌及感謝狀，成為他最大驕傲。

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不過，簡金獅對於未領到小學畢業證書掛念大半輩子，同樣畢業於中山國小的議長張勝德得知後，與校長劉文勝及校友會理事長曹新熙等人著手為他補辦證明。張勝德說，簡老先生奉公守法、守護家園，能為他圓夢極具意義，校方不僅頒發證明書，校友會也贈送「念茲在茲，心繫中山」紀念品。

時隔八十年終於拿到畢業證明，簡金獅當下紅了眼眶，感謝張勝德等人協助，如今終於可以大聲說自己也是中山國小的畢業校友，並開心地將證書高掛牆面紀念。

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