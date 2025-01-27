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    大埔強震後餘震110起 未來恐仍有規模5餘震

    去年花蓮發生0403大地震，澳洲籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，一月有農民在河谷發現疑似髖骨部位人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子。 （警方提供）

    去年花蓮發生0403大地震，澳洲籍新加坡遊客夫妻2人疑似受困砂卡礑步道內失聯，一月有農民在河谷發現疑似髖骨部位人骨，經警方取回鑑定後，確定人骨DNA是失蹤的47歲男子。 （警方提供）

    2025/01/27 05:30

    〔記者吳亮儀、王錦義／綜合報導〕台南市楠西區昨天上午七時卅八分發生規模五．七的地震，全台有感，昨天也陸續有數起小區域地震。中央氣象署說明，昨天這起地震是本月廿一日嘉義大埔主震的餘震序列之一，但氣象署也提醒，未來一週仍有可能有規模五以上的餘震。

    氣象署地震測報中心科長甘志文說明，昨天這起地震雖然周邊地區震度高達四級，但只持續一、兩秒，台北市高樓較多，可能會比較有感。地震成因為台灣南部歐亞板塊和菲律賓海板塊隱沒所致，本月廿一日嘉義大埔主震之後，至昨天傍晚為止，主震加上餘震共一一○起。

    花蓮發現失蹤澳籍丈夫遺骨

    此外，去年花蓮發生○四○三大地震造成十八人死亡、二人失蹤。澳大利亞籍新加坡遊客夫妻二人疑受困砂卡礑步道內失聯，家屬透過檢方向法院聲請死亡宣告已於去年底獲准。日前有農民在五間屋附近河谷發現疑似人骨，經警方取回鑑定，其DNA與失蹤新加坡夫妻的丈夫相符，已第一時間聯繫家屬，預計春節後來台處理後事。

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