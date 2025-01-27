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    雙口呂文化廚房 傳承台灣粿美味

    正月初九天公生做紅龜粿。（黃騰威提供）

    正月初九天公生做紅龜粿。（黃騰威提供）

    2025/01/27 05:30

    記者李容萍／專訪

    還記得桂圓粥、米糕、紅龜粿這些傳統米食的滋味嗎？桃園市大溪區「雙口呂文化廚房」，是一間在三合院裡「做粿」的料理教室，推廣和傳承台灣米食文化，還有鄰居養豬，復刻舊時農村才有的氣味。

    雙口呂文化廚房卅六歲創辦人黃騰威與妻子周佩儀，二○一四年去歐洲自助旅行期間，遇到外國人問「最能代表台灣的食物是什麼」？或許有人會回答珍珠奶茶、鹽酥雞等夜市美食，兩人卻認為佩儀的外婆（現年九十歲）手做的粿最具台灣味。

    夫妻倆回台後向家人提及想學習做粿縛粽，例假日就往阿嬤家的「灶腳」跑，阿嬤連串質疑：學這個要幹嘛？怎麼養家？為什麼不去上班就好？

    在三合院教做台灣米食

    頂著不被理解的壓力，他們以「把米食文化找回來」的心投入粿的世界，不斷學習進而感動阿嬤給予指點，二○一七年找到大溪區一間客家老屋，著手發揚米食。五年來，黃騰威與周佩儀透過料理課程，講述節慶、時令典故，介紹台灣米和食材。

    黃騰威談到台灣農業時代「敬天地、祭祖先、拜鬼神」的精神，從生命禮俗、歲時節慶到寺廟祭拜，都是以「粿」為媒介，祈求生命的平安與富足。

    「一款米也能炊百款粿」，隨著一年四季節慶與節氣，各有風格與寓意，如春節的甜粿與發粿、正月初九「天公生」做紅龜粿、上元節搖元宵，清明節的草仔粿、端午節做粿縛粽、中元節芋粿巧、十一月菜頭粿、十二月冬至圓等，夫妻倆帶領不同世代學員做粿、品嚐粿香，點燃對米食文化的熱情，也為台灣的米點心注入新的生命力。

    清明節做草仔粿。 （黃騰威提供）

    清明節做草仔粿。 （黃騰威提供）

    桃園大溪「雙口呂文化廚房」創辦人黃騰威、周佩儀夫妻。（記者李容萍攝）

    桃園大溪「雙口呂文化廚房」創辦人黃騰威、周佩儀夫妻。（記者李容萍攝）

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