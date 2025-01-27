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    寒流來了！今起乾冷到初一清晨

    一週天氣預報

    一週天氣預報

    2025/01/27 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕入冬第一波寒流開始發威！今天小年夜冷颼颼，中部以北和東北部將出現十度以下低溫，基隆北海岸和北部山區有短暫雨，北部一千五百公尺以上山頭可能降雪。

    北部1500公尺以上山頭可能降雪

    昨天北台灣降雨，氣象署預報員林定宜表示，今天白天起雨勢漸小，轉為乾冷天氣，明天除夕可能更冷，日夜溫差大且風勢強，寒流一直持續到初一清晨，這段期間中部以北和東北部低溫約七、八度，沿海和空曠地區地溫會更低，北部一千五百公尺以上山區、其它地方三千公尺以上高山，有可能降雪。

    除夕和初一各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。「初一白天起寒流會逐漸減弱，初二持續回溫」，林定宜說，不過受到輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，新竹以南日夜溫差大。

    另一波鋒面大年初三接近，水氣又會變多；大年初四受到鋒面通過及東北季風增強，北部，東北部天氣轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。初五持續受到東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴。

    大台北地區昨出現明顯雨勢，溫度也下降。今天寒流報到，民眾注意保暖。（記者陳志曲攝）

    大台北地區昨出現明顯雨勢，溫度也下降。今天寒流報到，民眾注意保暖。（記者陳志曲攝）

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