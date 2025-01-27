今國道南下車流估增1.2倍 避9壅塞雷區

今天小年夜，高公局預估國道南向車流較多，交通量會高達平日年平均的1.2倍，建議民眾下午出發節省時間。（資料照，記者廖振輝攝）

2025/01/27 05:30

〔記者吳亮儀、王峻祺／綜合報導〕昨天春節連假第二天，國道五號南下及蘇花路廊車流順暢，經首日分流車潮，昨天南下車流量稍減，除國五南港系統至坪林車多，雪隧車速平均維持在每小時六十公里左右。今天小年夜，高公局預估國道南向車流較多，交通量會高達年平均的一．二倍；高公局也公布國道九大易壅塞路段，建議下午時段出發，節省時間。

高公局建議下午出發節省時間

高公局預估今天的國道交通量約為一○二百萬車公里，是平日年平均九十二百萬車公里的一．一倍，其中南向交通量可達五十八百萬車公里，是平日年平均的一．二倍。

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今天重點壅塞路段為國一南向楊梅─新竹、彰化系統─埔鹽系統；國三南向土城─關西、快官─霧峰；國五南向南港系統─頭城；國四西向潭子系統─豐勢；國六西向舊正─霧峰系統；國十東向鼎金系統─燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，南向用路人建議於下午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括單一費率、國三新竹系統至燕巢系統採單一費率再八折收費、開放路肩、匝道儀控等。公路局也預估，今天銜接高速公路部分省道路段仍有車潮，包含台七十四線台中環線接國三霧峰路段、台六十四線國三中和交流道路段、台八十八線鳳山至五甲路段。

初一國五南向恐從早塞到晚

至於國五預計初一南向車潮將增加，上午五點至下午六點均會車多壅塞，高公局將於一月廿九日至卅一日（初一至初三），每日清晨五點至中午十二點，封閉國五石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間改為大客車專用），並於一月卅日至二月二日（初二至初五）每日下午一點至晚間六點實施國五蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

另外，連假期間觀光風景區部分省道也會有出遊車潮，包含台二線、台二乙線關渡到淡水路段、台二線福隆路段、台二線萬里至大武崙路段、台九線新店至烏來路段、台三線大溪路段，建議用路人出發前可先查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中。

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