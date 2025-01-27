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    春節寒流強襲 急診正常開設／除夕逾4500家開診 初一至初三共157家醫院開傳染病特別門診

    去年春節連假急診就診以呼吸道、消化道疾病為主。（記者林惠琴攝）

    去年春節連假急診就診以呼吸道、消化道疾病為主。（記者林惠琴攝）

    2025/01/27 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕春節碰上寒流報到，呼吸道病毒更活躍，疾管署已示警春節後類流感門急診單週將達十五萬人次攀上高峰，年節掛病號民眾恐怕不會少。健保署指出，以往過年急診就醫以呼吸道與消化道疾病為主，今年除夕仍有逾四千五百家醫療院所開診，連假醫院急診也多正常開設，有需要可利用。

    往年大多是呼吸道、消化道疾病

    健保署醫管組科長林沁玫表示，去年春節連假七天共廿萬人次掛急診，以一般症狀及徵候如不明原因發燒、頭痛、暈眩等近一．九萬人次為大宗，其次是急性上呼吸道感染如感冒、急性鼻／咽／喉炎一．八萬人次與流感及肺炎一．二萬人次，三者合計廿五．一％，平均每四人跑急診就有一人是這些原因。其餘尚有腹痛、吞嚥困難、胃腸脹氣等，或是頭部損傷與腕、手部及手指損傷等。

    林沁玫指出，春節急診以呼吸道及腸胃疾病為主，天氣變化、南來北往等人際交流可能增加罹病風險，民眾前往公共場所宜戴口罩、勤洗手，飲食也要注意衛生。

    健保署估實際開診量可望再上升

    健保署醫管組長劉林義說明，初步統計小年夜逾九千家醫療院所仍有開診，除夕逾四千五百家，初一、初二較少約六百、七百多家，初三回升至一千多家、初四二千多家，初五是週日，初六回歸常態。不過，上週五宣布除夕至初五提供醫療服務的西醫診所及社區藥局，醫師診察費、藥事服務費加計三成，實際開診量可望再上升。

    疾管署也提醒，依往年經驗，初二的急診類流感就診人次較多，今年初一至初三共一五七家醫院開設傳染病特別門診一二三○診次。

    去年春節後七日西醫門急診共七四一．四萬人次，林沁玫說明，首位仍是急性上呼吸道感染一四一．七萬人次占十九．一％，其次依序為糖尿病卅．四萬人次、高血壓性疾病廿七．六萬人次。

    飲食5撇步 年後不再胖一圈

    年節飲食可能影響慢性病控制，國健署社區健康組研究員麥揚竣提醒，以往調查顯示，約四成國人年後體重平均增加約一．七公斤，春節期間可多運用高纖食材、以天然香料取代鹽糖、選用好油及堅果、多用蒸煮烤取代油炸、優選零食與家人分食等飲食五撇步，以及出門可多利用散步或騎腳踏車消耗熱量。

    去年春節期間急診十大疾病

    去年春節期間急診十大疾病

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