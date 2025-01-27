走春新亮點 宜蘭幾米飛天火車串美景

欣賞衝浪客逐浪、踏浪及駕馭海風的極限樂趣。（記者王峻祺攝）

2025/01/27 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「幾米飛天火車」在頭城烏石港重生，搭配一旁蘭陽博物館園區美景及數位導覽，吸引遊客朝聖。春節走春，不僅能與火車拍照，更能感受幾米繪本場景最燦爛美麗的星空。鄰近還有新闢陸上衝浪場，可體驗海上衝浪樂趣；再往海邊步行就是北堤臨海步道，龜山朝日盡收眼底，午後再轉往大溪漁港，還能大啖最鮮的「現撈漁獲」。

近海觀景 大溪漁港大啖海鮮

原吊掛於宜蘭火車站前丟丟噹森林公園的知名「幾米飛天火車」，去年經維修後，重新移至頭城烏石港驛站樹林，並加設防護棚架，呼應後方蘭陽博物館，感覺整座火車如鳴笛般發車穿梭園區，讓原本靜謐美景多了些許動態感；緊鄰衝浪街的陸上衝浪場，利用地形起伏變化，模擬海上浪型，讓遊客在寒冷冬季不用下水，就能在陸地體驗衝浪樂趣。

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遠眺龜山朝日的北堤臨海步道，去年向外延伸五十公尺、抬升六十公分，讓視覺與海平面平行；另闢長達一七五公尺的座椅，方便民眾坐躺，愜意的觀星觀景，欣賞衝浪客逐浪、踏浪及駕馭海風的極限樂趣。

大溪國小踏青、露營別有風情

朝聖烏石港最新景點後，驅車往北走會先抵達大溪海岸的「蜜月灣」，除了散步、吹海風，還能到大溪國小踏青，學校倚靠海灘興建，步行五分鐘就可親近海洋，校園面海呈現ㄇ字型，坐擁整片太平洋美景；近年更趕上露營風潮，校園空間開放借用，有浴室、洗手間，相關設施一應俱全。

距離蜜月灣約五分鐘車程的大溪漁港，是宜蘭縣僅次於南方澳的第二大漁港，每天下午過後，近海作業漁船陸續返港，各類漁獲在拍賣市場、零售攤位擺開，地產地銷價格實惠，每到假日人潮如織，市場攤商還可「代客料理」，絕對能吃到最新鮮漁獲，好吃又好買！

宜蘭「幾米飛天木造火車」在頭城烏石港重生。（記者王峻祺攝）

體驗一下陸上衝浪場。（記者王峻祺攝）

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