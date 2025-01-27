《高雄》「吉伊卡哇」上渡輪 限量50船票套組

高雄2025冬季遊樂園 「吉伊卡哇」彩繪渡輪登場，吸引遊客排隊搭乘。（高市府光觀局提供）

2025/01/27 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市政府即日起在高雄港推出「冬日遊樂園」，並與高雄輪船公司推出全新「吉伊卡哇」聯名主題海上巴士航班，邀請遊客一同搭乘彩繪渡輪，邂逅冬日港灣的美麗風光。

聯名彩繪渡輪開放至2/16

高雄「冬日遊樂園」共設置二十五座遊樂設施，適合二至六歲小朋友遊玩，樂園設施持續開放至二月十六日（除夕休園），每天下午三點至六點，週五至週日及年假期間，增加下午六點至晚上九點時段，遊園券於當天活動開始前一小時現場發放。

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彩繪渡輪自一月廿五日至二月十六日開放，春節連假期間（一月廿九日至二月二日）每天運營主題航班，搭乘時間每天下午一點至七點四十五分，由棧貳庫出發往返旗津，班距卅分鐘一班，航程約六分鐘，可飽覽高雄港美麗景致。

初一至初五前150名送開運紅包

輪船公司在官網推出限量五十套「海上巴士套組」，套票內含十五張單程海上巴士票（棧貳庫至旗津），並附送限量冬日遊樂園「吉伊卡哇」主題一卡通一張及二款主題貼紙，原價一千五百元，優惠價一千二百五十元，數量有限售完為止。

為了讓更多旅客在搭船時能感受到過年氛圍，輪船公司與棧貳庫KW2合作，於大年初一至初五，每天前一百五十名搭乘「吉伊卡哇」海上巴士的旅客，可免費獲得春節開運紅包一個，並有機會抽中獎品，包括棧貳庫沐居免費住宿券、冬日遊樂園吉伊卡哇限定一卡通、以及餐飲折價券等。

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