《屏東》停辦多年 屏市新春市集重開張

2025/01/27 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市新春市集昨天開賣，以慈鳳宮為中心近二百家攤商在永福路、中山路部分路段設攤，共七天讓民眾在春節期間可以來逛街，昨晚也發放美食兌換券、幸福小提燈及舉辦晚會，吸引大批民眾參與，氣氛熱鬧，充滿年節氣氛。

屏東縣春節市集昨天由屏東市率先登場，接著內埔、潮州、東港等地方市集將自除夕起擺攤，由於屏東市新春市集是停辦多年後今年恢復舉辦，民眾都很期待，一開幕就吸引滿滿的人潮。

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屏東市長周佳琪說，新春市集從昨天起到二月一日共七天，在永福路、中山路部分路段擺攤，以往曾在台糖三街舉行，但考量交通等問題，決定今年在永福路試辦，希望讓市區更有年節的氣氛，大家過個好年，昨天市集首日晚上更有新春晚會，邀請草屯囝仔、陳孟賢、曾瑋中、林俊逸、蘇宥蓉等歌星表演，現場發放二百份美食兌換券、二百個幸福小提燈，吸引許多民眾排隊領取，二十七日到二月一日每天下午三點發放一百份美食兌換券，四點起發放五十個幸福小提燈，還有街頭藝人表演等節目。

屏東慈鳳宮昨天舉行七星平安橋開橋及錢母過爐儀式，將在大年初一到初五提供信徒通過消災解厄，二十八日除夕晚上十一點，廟方將隨金發放五十元錢母、大年初一隨金贈十元媽祖錢母（送完為止），總統賴清德也將在大年初二到慈鳳宮、東隆宮參拜及發紅包給民眾。縣長周春米除了陪賴總統外，下午也會到長治福崙宮、鹽埔朝鳳宮、屏東熱博發放紅包給民眾。

另外，屏東玉皇宮大年初一上午八點在廟裡發放五十元錢母，十點半發放平安飯湯，當天補財庫則送蛇年限量公仔。

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