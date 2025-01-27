《台南》震災戶租金補貼 8人以上月發1.8萬

0121地震受損房屋，台南市府主動辦理減免房屋稅及地價稅，災戶免申請。（台南市府提供）

2025/01/27 05:30

〔記者洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕「○一二一地震」後，南市餘震不斷，昨日楠西、東山區又發生地震，市府除啟動緊急應變措施，盤點周邊旅宿業、寺廟禪房、閒置公務廳舍等可能新增的收容空間外，租金補貼方案也有譜，原則以實際居住人口核計，三人以內者每月發給八○○○元，八人以上每月最高發給一萬八○○○元。內政部已就專案內容研議中，尚待行政院核定。

都發局長徐中強表示，針對實際居住於貼有紅黃單建築物住戶（不限房屋所有權人）開放申請，補貼額度以每戶實際居住人口計算，三人以內者每月發給八○○○元、四人者每月發給一萬元、五人者每月發給一萬二○○○元、六人者每月發給一萬四○○○元、七人者每月發給一萬六○○○元、八人以上者每月發給一萬八○○○元。補貼期限依是否為房屋所有權人分廿四個月、十二個月。獲這次受災租金補貼專案補助時，將同步終止「三○○億租金補貼」，不可重複補貼。

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市長黃偉哲表示，由於這次地震受影響區域楠西、玉井等地餘震不斷，指示相關局處擴大收容量能，昨日緊急盤點鄰近各行政區旅宿業、寺廟禪房等地點收容空間。

地震造成南市楠西、玉井山區多處建物民宅受損，各區建築物災損通報已約三二五六件，其中鑑定紅單三五○戶、黃單八八六戶，且持續增加中。財政稅務局長李建賢表示，市府主動協助受災稅捐減免，依張貼受損房屋危險標誌「紅、黃單」資料，主動辦理減免房屋稅及地價稅，房屋稅方面「紅單」自今年期起免徵，「黃單」自今年期起減半課徵。至於地價稅，「紅單」資料，就該屋坐落土地今年免徵地價稅。

楠西迄今餘震持續中，市府與公所將災民安置在「綠柏園」觀光工廠，資源集中，照顧起來也比較周延，市府秘書長方進呈昨視察綠柏園，截至下午，該處已安置一○二人。民眾擔心餘震不斷，房屋毀壞可能從黃單轉紅單，區長何榮長指出，民眾若有疑問，或申請複查，都會再進行第二階段評估。

社會局長盧禹璁說，除夕會在收容中心安排圍爐宴，為災民送暖，屆時市長黃偉哲將參與。

九年前「○二○六地震」永康的維冠金龍大樓倒塌，受困六十一小時獲救的「思樂冰女孩」林素琴，近來也前進楠西災區幫忙，與家人一起協助住戶復建。

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