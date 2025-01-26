《蛇來運轉走春趣》高雄最夯「綠之丘」 火車站屋頂觀景

天棚西側連接綠園道，也可看見遠處的壽山。（記者王榮祥攝）。

2025/01/26 05:30

騎單車上空中花園 遠眺大武山、八五大樓 俯瞰城區街巷與車流人潮

〔記者王榮祥／高雄報導〕全國首座火車站屋頂上的空中花園、台鐵高雄車站雲朵天棚，去年十二月廿八日正式啟用後，瞬間成為人氣景點，許多民眾專程到訪，不為搭火車、只想體驗爬上火車站屋頂，俯瞰城區四方的暢快。

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雲朵天棚中央拱頂 7層樓高

高雄火車站雲朵天棚經網路票選命名為「高雄綠之丘」，中央拱頂最高挑高廿三公尺（七層樓），東西向跨距六百六十公尺，南北三百四十公尺，天棚上方空中花園總面積約一萬六百坪（約八十三個籃球場）。

空中花園分五處生命區，象徵綠色軌跡、生生不息，分別為中央生命之源（中心最高處）、西側生命之翼（近哈爾濱街）、東側生命之旅（近吉林街）、北側生命之光（近九如路、博愛路）、南側生命之合（近建國路與中山路）。

萬坪花園1.5萬棵植栽 5處涼亭

花園共栽植卅一萬五千餘棵植栽，設有五處涼亭，規劃有人行道與單車道，除串接東、西兩側綠園道，也可透過樓梯與專用引道直接到車站地面層。搭乘台鐵各級列車或捷運紅線到高雄車站下車，就可輕鬆登上「高雄綠之丘」。

自行車道串接綠園道 休憩中繼站

站在天棚上，往東最遠可看到屏東大武山、西面可見壽山、南側可遠觀八五大樓與高雄交通大動脈中山路，往北則是迅速發展的北高雄博愛路一帶；除四方景致，天棚上可透過多處橢圓天井，看透車站廣場的人流、及站東與站西路車流。

白天遼闊視野讓人舒爽，晚上同樣可往四面欣賞路燈交錯的街景，住在車站附近的民眾把天棚當散步、運動空間，單車族把這裡當十五公里綠園道的中繼站。新的高雄火車站不只是運輸樞紐，還導入觀光、休憩設計，兼具人文歷史等機能。

站上天棚可近距離欣賞帝冠車站屋頂與遠處的八五大樓。（記者王榮祥攝）。

高雄車站空中花園兼具交通、觀光、休憩等機能。（記者李惠洲攝）

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