（台南）楠西江家古厝震損 賴清德︰全面整修

楠西江家古厝宗祠受地震影響，有28戶古厝急需修復，賴清德總統視察指示輕微受損的房屋也應納入修復。（記者王捷攝）

2025/01/26 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台灣最大的單姓宗族聚落、位於楠西的「江家古厝」有超過兩百年歷史，但近期受地震影響，有廿八戶古厝急需修復，文資處粗估可能超過七千萬，賴清德總統昨下午視察，指示輕微受損的房屋也應納入修復，維護文化資產的完整性。

28戶急需修復 經費估逾7千萬

總統賴清德到台南了解地震後的受損情況與修復進度，到江家古厝時，由副市長葉澤山在現場向賴總統報告。葉澤山指出，江家古厝在地震中受損情況嚴重，損壞程度分為三級。其中，最嚴重的紅單建築已經出現結構破壞，必須進行全面修復；次級的黃單建築雖牆壁出現多處裂縫，但仍具穩定性；而白單建築損壞輕微，但如不及時修繕，遇到下雨可能逐漸惡化。

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據了解，地震當天，江家古厝的部分建築因屋頂坍塌，從屋內就能直接看到星空，居民紛紛撤離，有居民說，當天晚上不敢在屋內睡覺，只好在宗祠前的廣場過夜，不久文資處的人來調查，跟居民說這些屋瓦修復可能要超過七千萬。

全台最大單姓宗族聚落 200多年歷史

江家古厝區域多數建築採用紅瓦屋頂，極具歷史特色，但因地震影響破損嚴重，葉澤山說，這次地震比○二○六嚴重，尤其是磚瓦建築，江家古厝目前已有八棟建築進行緊急支撐，另有廿八棟建築規劃列入修復範圍。賴清德總統親自走進建築內查看屋況，除了關切居民安全，特別指示修復計畫不能僅局限於嚴重受損的紅單建築與次級的黃單建築，輕微受損的白單建築也必須納入修復範圍。

江家古厝位於台南市楠西區鹿田里，是全台規模最大、保存最完整的單姓宗族聚落。該聚落由清朝康熙年間江如南家族自福建漳州詔安遷居至台灣所建，佔地約三．五公頃，至今已傳承廿四代。聚落內的建築風格多樣，包括土角厝、竹編厝、紅磚屋及洗石子屋等，充分展示了閩南建築的技術與美學。

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