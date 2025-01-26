陳思原發聲明抗議懲處 台大醫：性騷情節嚴重

台大醫院針對C教授不滿涉入性騷擾案懲處進行回應。（資料照）

2025/01/26 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕原任職於台大醫院的婦產科名醫「C教授」被指控性騷擾多名女醫師，外傳C教授就是台灣婦產科醫學會理事長陳思原，陳思原近日在臉書發出七點聲明，批媒體報導不實，將對台大懲處提出抗議，間接坐實C教授身分。台大醫院昨表示，經訪查相關人員釐清，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。

陳間接坐實是C教授

日前媒體揭露C教授被多名住院及研究醫師指控性騷擾，且為保退休金，疑搶先申請退休，甚至聘律師向性平會施壓。陳思原近日發聲明強調，此案無申訴人、媒體報導諸多不實，並否認曾向台大施壓、關說調查或處置，他也強調對台大懲處，將採行政救濟，並對造謠者保留法律追訴權等。

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台大醫院發言人陳彥元回應，當事人如不服結果，院方尊重當事人透過院內、院外或行政訴訟等合法管道維護權益。

台大醫院昨再指出，知悉此案後立即基於職權啟動調查，經訪查相關人員並釐清事件始末後，確認性騷擾事件成立且情節嚴重。

台大醫院說明，除對行為人採取相關處置外，已發函衛福部、台北市與新北市衛生局等衛生醫療主管機關，及中華民國醫師公會全聯會、台北市與新北市醫師公會、台灣婦產科醫學會，建請各單位依相關規定處理。

原任職於台大醫院的婦產科名醫陳思原。（資料照）

陳思原在臉書上發出7點聲明，批媒體報導不實，並表示將對台大的懲處提出抗議、啟動行政救濟。 （讀者提供）

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