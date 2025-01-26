高雄吉伊卡哇人氣旺 屏東彩稻田浪漫走春

屏東縣政府今年以「非常未來」(Village Future)為主題打造熱博。（記者陳彥廷攝）

2025/01/26 05:30

〔記者黃佳琳、陳彥廷／綜合報導〕小年夜寒流襲台，入夜後，台南以北氣溫將驟降到十二至十四度，除夕清晨，中部以北、東北部低溫更僅七至八度。南台灣以好天氣熱情攬客走春，高雄冬日遊樂園攜手人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」打造暖萌遊樂園；屏東熱帶農業博覽會以「非常未來」（Village Future）為主題，邀請全國民眾來屏東，體驗熱博日夜不同的美景！

冬日遊樂園開幕 到訪人潮破萬

高雄冬日遊樂園昨開幕吸引破萬人潮到訪，現場除五位高雄傑出運動選手及告五人代言演出，還搭配精彩節目，高雄市長陳其邁表示，過年期間北部濕冷，歡迎民眾來溫暖的高雄過春節。

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延續去年「黃色小鴨」狂吸九百萬人次熱潮，高市府今年請來日本超人氣「吉伊卡哇」現身港都，身為主角的吉伊卡哇會出現在高雄流行音樂中心珊瑚礁群旁海面、小八貓則在高流音浪塔前海面，兔兔則是出沒在碼頭樂園。

今年高雄冬日遊樂園設置廿五項設施，統統免費進場，平常日開放下午三至六點一場，週五至週日及年假期間，增加晚上六至九點的星光場。

熱博邁入第10年 展覽增AI元素

屏東熱博今年邁入第十年，今年首度開放遊客走入彩稻田，開園時間也延長到晚間七點半，策展加入智慧科技、親子、青農元素。

屏東縣長周春米指出，熱博今年因鄰近的屏東熱帶農業特色產業園區開納入部分場域而縮小，但內容從農業未來趨勢淨零、綠能、生態、智慧科技規劃展區深化。

逛完可到屏東四大燈區賞燈

有別往年彩稻田是取得知名圖像授權，今年以屏東專屬「IP」的二峰圳伏流水意象打造，人潮能直接走進鋪滿金黃稻殼的田梗親近稻浪打卡拍照，也運用光線營造出不同景象，歡迎民眾逛完熱博接續到屏東四大燈區賞燈。

人氣IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」現身高雄港灣，吸引破萬人潮朝聖。（記者李惠洲攝）

屏東熱博彩稻今年可以直接走進田裡。（記者陳彥廷攝）

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