台中林酒店傳食物中毒 13顧客送醫

台中榮總急診部主任林子傑表示，十三位食物中毒者，十二位狀況改善，另一位情況較嚴重。（中榮提供）

2025/01/26 05:30

〔記者蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕新竹一家房屋仲介公司七十多人，二十四日晚間至中市西屯五星級的林酒店用餐，其中十四人疑似集體食物中毒，十三人送至台中榮民總醫院（中榮），一人送中國醫藥大學附設醫院（中國附醫），治療後陸續出院；台中市政府食品藥物安全處已派員稽查，抽驗業者食品及食材，食品如檢出病原菌，將依法咎責開罰。

中市府稽查抽驗食材

林酒店回應表示，昨天客人告知身體不適當下，飯店餐飲主管立即陪同客人就醫，公司非常重視也緊急成立應變小組，二十四日晚間全館是客滿狀態，目前未接獲其他顧客反應，但酒店持續追蹤關心，現正積極配合食品藥物管理署調查，以維護顧客應有權益。

請繼續往下閱讀...

遊覽車載至急診室

中榮急診部主任林子傑表示，食物中毒的十三人，二十四日在同一餐廳用餐，昨天上午出現腸胃炎症狀，一位是救護車送達，另外十二位是由遊覽車一起送急診室，其中一位脫水比較嚴重，腹瀉及嘔吐情況也比較明顯，呈現精神萎靡跟無力，其他人狀況緩解後，目前已全數回家休息。

林子傑表示，患者表示用餐過程中，每一道菜都有吃過，所以無法確定是那一道菜有問題；不排除是食物污染造成的腸胃炎，可能食物接觸到不潔物品，例如常見的大腸桿菌，或某些腸胃菌造成。

台中食安處表示，已派員前往稽查，抽驗業者供應之食品（材）若查出食品檢出病原菌，將依違反「食品安全衛生管理法」處六萬元至二億元罰鍰，另外，若調查結果明顯與食品有因果關係，將移送司法偵辦；由於此次影響人數較多，不排除責令該酒店供膳製備場所暫停作業，複查改善後始得恢復作業。

台中市食安處表示，林酒店疑似爆出集體食物中毒。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法