大埔地震後台南再3震 氣象署：餘震有往南走趨勢

有民眾搭乘高鐵遇上因地震列車停駛在台南歸仁。（取自「爆料公社二社」）

2025/01/26 05:30

〔記者林志怡、王捷／綜合報導〕○一二一大埔地震規模達六．四之後，春節連假首日又發生規模五．七、四．八餘震，且兩次地震相隔僅約一分鐘，晚上九點又震一次，規模達四．五，震央都在台南東山區。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，大埔餘震有「往南走」趨勢，但現有資料無法斷定系列地震與周邊任何斷層直接相關，未來一週恐還有較大規模餘震出現，目前台南未傳出災情。

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未來一週恐還有大規模餘震

昨日晚間七時四十九分台南市政府東北方四十三．九公里處，發生芮氏規模五．七、深度七．七公里的極淺層地震，台南、嘉義、高雄、雲林、彰化四級震度；時隔一分鐘左右，不遠處又發生芮氏規模四．八的極淺層地震，台南、嘉義仍測得震度四級。

吳健富表示，這次地震也屬於大埔地震餘震，近期餘震分佈有往南走的趨勢，從大埔南側慢慢往玉井移動，研判與當地破碎帶有關。吳健富表示，目前無法說餘震狀況特別或不尋常，氣象署持續觀察地震變化，未來一週內仍可能有較大餘震發生，民眾務必做好防震準備。

近期南部地區地震活動頻繁。一月廿一日凌晨，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模六．四的地震，隨後餘震不斷，台南市楠西區和玉井區等地區受災嚴重，多處民宅倒塌受損，台南市政府已啟動重大災害基金，協助受災民眾進行房屋修繕與重建。

台南東山部分民宅受損，幸無人受傷。（民眾提供）

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