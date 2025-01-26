為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大埔地震後台南再3震 氣象署：餘震有往南走趨勢

    有民眾搭乘高鐵遇上因地震列車停駛在台南歸仁。（取自「爆料公社二社」）

    有民眾搭乘高鐵遇上因地震列車停駛在台南歸仁。（取自「爆料公社二社」）

    2025/01/26 05:30

    〔記者林志怡、王捷／綜合報導〕○一二一大埔地震規模達六．四之後，春節連假首日又發生規模五．七、四．八餘震，且兩次地震相隔僅約一分鐘，晚上九點又震一次，規模達四．五，震央都在台南東山區。

    中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，大埔餘震有「往南走」趨勢，但現有資料無法斷定系列地震與周邊任何斷層直接相關，未來一週恐還有較大規模餘震出現，目前台南未傳出災情。

    未來一週恐還有大規模餘震

    昨日晚間七時四十九分台南市政府東北方四十三．九公里處，發生芮氏規模五．七、深度七．七公里的極淺層地震，台南、嘉義、高雄、雲林、彰化四級震度；時隔一分鐘左右，不遠處又發生芮氏規模四．八的極淺層地震，台南、嘉義仍測得震度四級。

    吳健富表示，這次地震也屬於大埔地震餘震，近期餘震分佈有往南走的趨勢，從大埔南側慢慢往玉井移動，研判與當地破碎帶有關。吳健富表示，目前無法說餘震狀況特別或不尋常，氣象署持續觀察地震變化，未來一週內仍可能有較大餘震發生，民眾務必做好防震準備。

    近期南部地區地震活動頻繁。一月廿一日凌晨，嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模六．四的地震，隨後餘震不斷，台南市楠西區和玉井區等地區受災嚴重，多處民宅倒塌受損，台南市政府已啟動重大災害基金，協助受災民眾進行房屋修繕與重建。

    台南東山部分民宅受損，幸無人受傷。（民眾提供）

    台南東山部分民宅受損，幸無人受傷。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播