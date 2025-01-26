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    總統許願 讓消防人員零死亡

    總統賴清德（紅背心者）南下台南玉井、楠西勘災。（記者劉婉君攝）

    總統賴清德（紅背心者）南下台南玉井、楠西勘災。（記者劉婉君攝）

    2025/01/26 05:30

    〔記者謝武雄、劉婉君、王捷／綜合報導〕昨天是春節連假第一天，總統賴清德前往桃園市政府消防局向隊員致意，並到台南勘災。賴總統對消防人員感性地說：「在二○二五年的今天共同許一個願，讓消防人員零死亡、零重大傷害！」對於因○一二一地震，建築物受損嚴重的台南市玉井、楠西區居民，也允諾會比照○四○三花蓮地震，照顧災民。

    連假第一天 致意桃市消防隊 赴台南勘災

    賴總統昨在內政部長劉世芳、桃園市長張善政陪同下到達桃園市消防局第二大隊慰問消防人員。賴總統表示，消防人員一年三六五天、一天廿四小時都不得閒，尤其是過年期間更辛苦；今年暌違九年的台灣燈會要在桃園市舉辦，大家工作量倍增，特別來到桃園向大家表達感謝、打氣之意。

    賴總統表示，常常看到很多年輕的消防人員救災時不幸罹難，不僅是罹難者家庭、社會也感到悲傷，二○二五年許個願，希望今年台灣消防救災零死亡，甚至避免重大受傷。

    賴總統提到，桃園市是國門之都、工商大鎮，除倉儲業外，化學、易燃物的工廠也多，政府要精準掌握境內每一家工廠狀況，工廠也需有消防救災演練，有狀況時能向消防人員簡報，將傷亡情形降至最低，政府要多管齊下。

    台南市玉井、楠西區有逾千戶因為地震災損，被列為紅、黃單危險建築。賴清德昨天南下勘災，表示會與鄉親站在一起，比照○四○三花蓮地震，照顧災民，「沒辦法過好年，至少要能好好過年，這是政府眼前必須要做的事。」

    地震災民泣訴 總統允幫忙

    賴清德昨先後赴玉井文化大廈、楠西鹿陶洋江家古厝勘災，有災民泣訴「家沒了」，還有人拿著看板陳情，自家外觀雖完好，內部牆壁、樓梯嚴重受損，卻無法領補助，「請總統幫幫忙」。

    總統賴清德到台南探視地震災民，災民泣訴「家沒了」。（市府提供）

    總統賴清德到台南探視地震災民，災民泣訴「家沒了」。（市府提供）

    總統賴清德到消防局第二大隊向全國消防同仁致意,並致贈加菜金。（記者謝武雄攝）

    總統賴清德到消防局第二大隊向全國消防同仁致意,並致贈加菜金。（記者謝武雄攝）

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