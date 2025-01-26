《蛇來運轉走春趣》橫山「三叉埤」漫遊 賞鳥觀蓮品書香

新竹縣橫山鄉三叉埤原是農塘，經整治設步道、生態浮島。（記者黃美珠攝）

2025/01/26 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉「三叉埤」匯聚三條山窩的雨水，一六○年前就集水成塘，用以灌溉周邊一二○多公頃田地，從空中鳥瞰猶如海神波賽頓遺落的三叉戟；一旁落羽松生態池的早開蓮花，更似畫家莫內睡蓮系列畫作，春節就能搶先見客。

橫山鄉長張志弘說，三叉埤原本是個農塘，是橫山社區發展協會前任理事長陳重詒家族等地方長輩所共同打造。現場有水車克服丘陵山田的高低落差用以灌溉，也有滯洪池幫忙調節蓄水，迄今仍看得到早年農民耕作的智慧；入口處的老樟樹下有個古樸典雅的石板伯公，兩棵樟樹被公告保護。

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陳重詒說，這個埤塘早在一八六五年就出現，三年前先獲水保署投入經費整治，建立環埤塘步道、設生態浮島，後又獲客委會補助設置地景藝術，增添觀光魅力。

生態浮島吸引水鴨、小鸊鷉等水鳥築巢或過冬，水上涼亭漂書站讓來客欣賞美景，也能挑本好書閱讀靜心，在此感受歲月靜好。

在地社造工作室、「橫山好室」負責人林祐德說，三叉埤空拍看起來像海神波賽頓的三叉戟，結合附近墩子銃古道，喜歡健行的還可循此一探韓屋大埤的落羽松林。

橫山村長黃振明說，三叉埤塘旁另有落羽松生態池，池內睡蓮春節搶先迎賓，是大家出遊不想舟車勞頓又舒心的好所在。

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