為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《蛇來運轉走春趣》橫山「三叉埤」漫遊 賞鳥觀蓮品書香

    新竹縣橫山鄉三叉埤原是農塘，經整治設步道、生態浮島。（記者黃美珠攝）

    新竹縣橫山鄉三叉埤原是農塘，經整治設步道、生態浮島。（記者黃美珠攝）

    2025/01/26 05:30

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山鄉「三叉埤」匯聚三條山窩的雨水，一六○年前就集水成塘，用以灌溉周邊一二○多公頃田地，從空中鳥瞰猶如海神波賽頓遺落的三叉戟；一旁落羽松生態池的早開蓮花，更似畫家莫內睡蓮系列畫作，春節就能搶先見客。

    橫山鄉長張志弘說，三叉埤原本是個農塘，是橫山社區發展協會前任理事長陳重詒家族等地方長輩所共同打造。現場有水車克服丘陵山田的高低落差用以灌溉，也有滯洪池幫忙調節蓄水，迄今仍看得到早年農民耕作的智慧；入口處的老樟樹下有個古樸典雅的石板伯公，兩棵樟樹被公告保護。

    陳重詒說，這個埤塘早在一八六五年就出現，三年前先獲水保署投入經費整治，建立環埤塘步道、設生態浮島，後又獲客委會補助設置地景藝術，增添觀光魅力。

    生態浮島吸引水鴨、小鸊鷉等水鳥築巢或過冬，水上涼亭漂書站讓來客欣賞美景，也能挑本好書閱讀靜心，在此感受歲月靜好。

    在地社造工作室、「橫山好室」負責人林祐德說，三叉埤空拍看起來像海神波賽頓的三叉戟，結合附近墩子銃古道，喜歡健行的還可循此一探韓屋大埤的落羽松林。

    橫山村長黃振明說，三叉埤塘旁另有落羽松生態池，池內睡蓮春節搶先迎賓，是大家出遊不想舟車勞頓又舒心的好所在。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播