童綜合醫院進駐白沙屯 6月動工

2025/01/26 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄、苑裡海線地區目前僅兩間醫院，不少民眾常舟車勞頓跨縣市至台中市就醫，醫療服務量能不足。位於台中市的童綜合醫院規劃在白沙屯拱天宮附近設置醫院，並有急診、內科、外科、婦產科等重要門診。苗栗縣衛生局表示，已知消息規劃將於六月份動工。

規劃急診、內科、外科、婦產科等

衛生局表示，童綜合醫院規劃在白沙屯拱天宮附近設置醫院的地點，目前正辦理地目變更中，若程序順利可望在今年六月份動工，工期預估需約兩年，基地面積將近兩千平方公尺。由於童綜合醫院進駐地點也鄰近西湖鄉、後龍鎮南部區域，再加上通霄與苑裡鎮民眾需求，可望大幅提升苗栗縣海線區域醫療量能。

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童綜合醫院進駐提供的醫療門診服務，衛生局強調，將有急診、內科、外科、婦產科、小兒科、骨科、泌尿科、神經科、家醫科、耳鼻喉科及牙科，並設有電腦斷層、核磁共振等儀器。其中急診與內科、外科、婦產科等更是民眾迫切所需。

通霄鎮目前僅有光田醫院通霄分院，苑裡鎮有李綜合醫院體系的苑裡院區，目前李綜合醫院苑裡院區也和台中榮民總醫院醫療合作，不過仍有大部分民眾選擇至台中海線的童綜合等醫院就醫。

童綜合醫院與拱天宮結緣已久，在知名的白沙屯拱天宮「粉紅超跑」前往雲林縣北港朝天宮進香與回宮途中提供醫療服務，也大獲讚許。

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