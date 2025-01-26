《蛇來運轉走春趣》花蓮港放送局展新貌 串連文化廊帶

「花蓮港放送局」建造迄今已有八十年，經登錄為花蓮歷史建築。（記者王錦義攝）

2025/01/26 05:30

80年歷史建築 去年完成整修 可連通至松園別館、將軍府

〔記者王錦義／花蓮報導〕坐落在花蓮市美崙溪畔松園台地上的「舊中廣花蓮電台」前身為「花蓮港放送局」，建造迄今已有八十年，經登錄為花蓮歷史建築，花蓮縣文化局歷經六年的整修以「花蓮港放送局一九四四」新姿態亮相，並透過花蓮美崙溪畔歷史文化廊帶串連起將軍府、松園別館、自來水園區等，形成一個充滿古早日式風情的懷舊景點。

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花蓮港放送局完工於一九四四年，是日治時期日本人在台設置的五個放送局之一，也是東部唯一，是台灣東部廣播事業的開端。國民黨政府來台後接收，一開始是台灣廣播電台花蓮台，後來改為中廣花蓮台，一九四九年起製播地方性節目，是花蓮人重要的聲音來源，二○一七年移交縣府，隔年開始整修工作，去年底完工。

設六大主題展覽區、專業錄音室

展覽區有大事記、中廣文物展、廣播節目體驗室、花蓮聲景地圖、樹洞悄悄話及錄播音技術歷史等六大主題，還有專業錄音室，提供在地音樂創作者及藝術家優質的錄製環境。走進花蓮港放送局，可以看到過去廣播製作的器材，還有卡式錄音帶等懷舊物品；休閒空間設有咖啡廳、獨立小書店和聆聽室，讓遊客能夠安靜閱讀、放鬆心情，舒適地享受文化氛圍。

放送局附近有步道可以連通到松園別館、將軍府、自來水園區等景點，松園別館舊稱「花蓮港陸軍兵事部」辦公室，建於世界二次大戰後期，內有百年老松相當壯觀，軍事據點居高臨下可遠眺花蓮港，風景優美；而將軍府是「美崙溪畔日式宿舍群」，建於一九三○年代的八幢日式木造宿舍供軍官住宿，目前有餐廳、文創百貨、花蓮名產進駐，已逐漸成為花蓮的熱門景點。

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