國道五號南下車多 蘇花路廊順暢

宜蘭警方在重要路口疏導，引導返鄉車輛駛入蘇花路廊。 （警方提供）

2025/01/26 05:30

〔記者王峻祺、王錦義、盧賢秀／綜合報導〕春節連假首日，國道五號南下約上午九點湧現車潮，車多情形持續到下午，有民眾從汐止開車近三小時才抵達羅東；蘇花路廊昨清晨六點多南下出現車潮，宜蘭往花蓮方向車流量為一萬二千多輛，車流維持順暢，預估今天路況和昨日相當。

高速公路局預估，今起國五南向車多時間為上午八點到下午二點，初一開始南向車潮增加，上午五點到下午六點車多壅塞，初一至初三上午五點到中午十二點封閉石碇、坪林交流道南向入口，初二到初五每天下午一點到六點，蘇澳到頭城各交流道北向入口將實施高乘載管制。

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公路局東區養護工程分局指出，預估今天蘇花路廊南下車流約一萬二千輛，北上約六千輛。初一南下車多壅塞時段為上午五點到下午五點，初二南下壅塞時段為上午六點到九點，初三北上壅塞時段為上午九點以後到深夜，初四北上壅塞時段為上午九點至隔天凌晨一點，初五北上壅塞時段為上午七點到深夜十一點。

新北市北海岸有野柳風景區、金山老街、金山財神廟、法鼓山等，是走春熱門景點，警方即日起至二月二日加強易壅塞路段交通疏導管制，建議民眾行駛替代道路，前往野柳風景區可由台二線玉田路口（翡翠灣）左轉，行駛玉田路前往地質公園及海洋世界，若經龜吼漁港欲返回台二線，在石角路與海角路口左轉，接海景路回到台二線；前往法鼓山、石門地區民眾，行駛台二線可在下社路口右轉，行經民生路、磺港路並轉磺清大橋接回台二線往石門方向行駛。

另外，基金一、二、三路沿線易壅塞回堵，預估一月廿九日至卅一日達到高峰，期間警方上午十點到晚上八點加強交通疏導、管制，取締違規並驅離基金路段沿線違停車輛，民眾可改走外木山湖海路替代道路。

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