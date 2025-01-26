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    首頁　>　生活

    北市西區賞燈 逛大稻埕享年味

    2025/01/26 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕春節開始，台北市人潮少了不少，正是逛街不擁擠的時候，北市商業處推薦民眾可到百貨、特色店家及商圈漫步，如時尚百貨林立的信義商圈、結合傳統與創新的大稻埕街區、全國唯一能搭捷運泡溫泉的北投區，還有各大商圈串連的燈節不打烊活動，讓台北城洋溢濃濃年味與春節氛圍。

    信義區各百貨即日起至二月九日有多場活動，如統一時代百貨台北店二樓「樂高開運迎新春」，現場設置巨型「城市平安大道」滑梯，還有三尺高的「財神爺許願池」是經典拍照打卡點。

    東區商圈有以童話為題的燈飾妝點，分為六大主題區，從明曜百貨、統領百貨，穿越龍門廣場到頂好廣場，再到瑠公公園，終點則是瑠公綠廊帶。

    特色商圈有西區文青必逛的中山商圈，觀光客喜愛的西門町及大稻埕街區等，市府輔導的店家如迪化街區的「澎玉191」、七十年老牌皂廠「大春煉皂」；大稻埕老牌魷魚焿「老阿伯胖魷焿」與麻油老舖「李九英」都成為在地景點。

    以西區為核心的台北燈節，主燈「福蛇豆豆」坐落於中山堂前廣場，毗鄰的西門町商圈，從動漫周邊、潮流品牌到特色美食小吃，是年輕人走春的首選。沿中華路與北門展區漫步，沿途北門相機商圈與中華路影音商圈，周邊的沅陵街、重慶南路書店等城中商圈，無論是挑選最潮的3C新品、入手專業級攝影器材，還是換新靴，或在書香中做一日文青，都可以滿足。

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