古早燈籠義賣 彰化家扶籌募善款

邁入第30年的彰化家扶中心古早燈籠義賣活動昨天開跑，不少民眾掏錢購買做公益。（記者湯世名攝）

2025/01/26 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節九天連假昨天展開，邁入第卅年的彰化家扶中心古早燈籠義賣活動也正式開跑，在彰化市永樂街、家樂福彰化店分頭開賣，不少民眾掏錢購買做公益。家扶主任王震光說，全縣四十處據點將陸續開賣，直到二月十二日元宵節，義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。

彰化家扶扶幼主委辜福榮伉儷得知昨天正式開賣，夫妻倆特地前來捐出三萬元，以實際行動支持。辜福榮指出，家扶長期以來為弱勢家庭的孩子付出許多，非常敬佩他們的無私奉獻。他也很高興能參與這項有意義的活動，希望能拋磚引玉，邀請更多鄉親前來購買。

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古早燈籠發起人李世湧說，卅年前他跟太太倆人站在街頭，向路過的民眾鞠躬，義賣一盞盞充滿祝福的燈籠，無論寒流來襲甚至是下雨，夫妻倆總是堅持到最後一刻，非常感謝鄉親對古早燈籠活動的支持，更是對家扶兒的不離不棄。今年第卅年，燈籠款式特別不同，除了往年的傳統、造型紙燈籠，還有多款造型可愛的竹燈籠；每一盞燈籠都凝聚了大家的心意，邀請大家踴躍參與，一起點亮孩子的未來。

彰化家扶主任王震光說，每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔、阿姨的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。

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