日月潭伊達邵停車場 1/27起試營運

日月潭伊達邵新建立體停車場，預計1月27日開放試營運。（記者劉濱銓攝）

2025/01/26 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣日月潭伊達邵新建立體停車場，先前因建物仍在驗收，以及使用執照尚在請領，原估計趕不及春節啟用，但廠商在春節連假前取得使照，日月潭風景區管理處也在最後一天上班日「壓線」完成驗收，並決定停車場將在一月廿七日開放試營運，服務更多走春遊客。

日管處指出，伊達邵是潭區重要景點，但因腹地有限，停車空間不足，才會在二○二三年八月，斥資一．八億元在既有公有停車場進行立體化重建，但去年受風災影響，工程進度稍有延誤，加上停車場使用執照還未核准，建物完工後仍須缺失改善驗收程序，因而估計此次春節開放無望。

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不過，連假前終能取得使照，管理處為讓停車場能趕在春節時開放，廿四日也在最後一天上班日，加緊派員驗收，最後驗收通過，決定昨天停車場先進行收尾工作，將出入口閘門設施測試妥當，預計廿七日拆除圍籬，就可開放試營運。

大客車每小時80元 小客車為40元

日管處說，新建立體停車場可提供一六二個車格，包括一四八個小客車、十四個大客車車格，試營運收費大客車每小時八十元，小客車每小時四十元，屆時停車場出入口將加派人員疏導。

另外，考量伊達邵地區連假常車多擁擠，屆時若景區車位仍是客滿，就會提前在日月潭纜車站進行分流，引導遊客將車停放在纜車站，或對面的水社大山停車場，再步行至風景區，以免找不到車位影響遊興。

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