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    （台中）豐原火車站漂書 傳遭街友變賣

    台中市府文化局為推廣閱讀在豐原火車站設有「Reading Bar讀冊吧」，傳出遭街友變賣。（記者張軒哲攝）

    台中市府文化局為推廣閱讀在豐原火車站設有「Reading Bar讀冊吧」，傳出遭街友變賣。（記者張軒哲攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市政府文化局為推廣閱讀目前在各區設有卅座「Reading Bar讀冊吧」，採漂書站模式，有數個與台鐵多個火車站協議設置，讓往來行旅及民眾都能隨時免費借閱和分享書籍，也可以將喜歡的書帶上車或回家閱讀。但有乘客發現，豐原站附近街友深夜將漂書櫃圖書搜刮一空，再當廢紙拿去變賣，讓愛書人大嘆可惜。

    台中市讀冊吧是結合閱讀與公共藝術的創意裝置，但近期過年前，有民眾清理數十本圖書放置豐原車站讀冊吧分享，卻被熱心人士提醒，較精美的圖書建議捐給圖書館，否則夜深人靜，附近街友會清空圖書當廢紙變賣，換取數十元微薄金額。

    盛洺律師事務所律師徐俊逸表示，若書本所有人的本意是捐出給人借閱，反而在未被告知之情況下被拿去變賣，會有構成竊盜罪之虞。鐵路警察局豐原派出所表示，豐原轉運站周邊有少數街友，目前尚未接獲大廳圖書遭搜刮通報，會請員警留意並阻止。

    台中火車站有兩座讀冊吧，目前補書數量亦穩定，大甲站因設在月台區，就無此情況。台中市文化局表示，豐原車站大廳讀冊吧目前補書數量穩定，後續會加強留意相關情形。

    台鐵公司指出，站方會注意書籍流向，必要時將加強營業時間外書籍收納，以及營業時間內書籍的擺放。另有關站外街友，會與台中市社會局持續關懷妥處。

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