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    （台中）廟宇春節熱鬧 蛇年點燈湧人潮

    鎮瀾宮廟內提供點燈安太歲服務。（記者張軒哲攝）

    鎮瀾宮廟內提供點燈安太歲服務。（記者張軒哲攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者張軒哲、黃旭磊、歐素美／台中報導〕農曆春節將至，迎接蛇年到來，台中市各廟宇點燈民眾增加，有光明燈、太歲燈、文昌燈及財神燈等，不少民眾把握農曆年前湧入宮廟點燈。鎮瀾宮指出，廟方往年於元宵節舉行起斗儀式，尚未安太歲點燈民眾可以把握元宵節前的時間。

    鎮瀾宮除夕搶頭香 萬和宮新春鑽轎腳

    鎮瀾宮除夕當晚舉行搶頭香活動，預料將吸引大批信眾競逐，將金媽祖捧回家。另外，鎮瀾宮初三抽四季籤，元宵節當晚進行遶境進香起駕日期「筊筶典禮」公布大甲媽祖南下遶境日期；東區樂成宮將在初四上午九點接財神，當天將抽四季聖籤讓信眾了解「旱溪媽」在蛇年庇佑懿旨；南屯萬和宮總幹事江惠雯表示，除夕夜晚間十一時十五分開廟門，大年初一至初三，在廣場安排信眾「鑽轎腳」，初四抽四季平安籤。

    鎮瀾宮指出，往年皆元旦假期開始辦理安太歲點燈，去年過年比較晚，所以點燈期間較長，較少出現排隊的狀況，今年過年較早，平日也有不少點燈民眾，假日點燈人數較多，目前點燈人數已超過五成。清水紫雲巖觀音廟主委吳勝隆指出，紫雲巖這幾年每年大約有九萬人點光明燈、太歲燈等，去年改為較明亮的LED燈，因此，去年起太歲燈漲成七○○元，今年維持不變。山線地區潭水亭安太歲一○○元、點太歲燈三○○元，多年未漲價，豐原慈濟宮，太歲燈三○○元，並未漲價。

    安燈沒漲價 樂成宮今年估達25萬人

    市區多家古廟受理蛇年春節植福斗、敬點光明燈、文昌燈及安奉太歲，樂成宮總幹事楊家銘說，每年都有超過廿萬信眾安燈，今年人數破紀錄要到廿五萬人安燈，光明燈、太歲及文昌燈價格在三百元到一千元間。

    萬和宮董事長蕭清杰說，點燈及安太歲費用均未調漲，安太歲維持每人一百元，光明及文昌燈六百元不等。

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