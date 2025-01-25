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    高雄》公園人工草皮「電人」 灑水降靜電

    中央公園的人工草皮滑草場，是大小朋友的最愛。（記者葛祐豪攝）

    中央公園的人工草皮滑草場，是大小朋友的最愛。（記者葛祐豪攝）

    2025/01/25 05:30

    記者葛祐豪／專題報導

    全國各地公園的人工草皮，產生靜電事件時有所聞，高雄目前有廿八座公園的遊戲場周邊鋪設人工草皮，工務局強調新設的才有此問題，近年只接獲兩件投訴，已加強灑水保持濕潤，降低靜電產生機率。

    工務局︰新場域才會 近年僅2件

    市議員簡煥宗指出，高雄市鋪設人工草皮的公園有廿八座，最大的在凹仔底森林公園；工務局指發生靜電的案例都在鳳山，包括二○二一年鳳山區文山公四公園、五甲的社區公園，呼籲市府應設法防止靜電事件發生。

    但實際件數遠高於此，一名許姓家長表示，凹仔底森林公園共融遊戲場剛開幕時，小孩遊玩時就被電到，幸好當下只覺得不太舒服，據他了解不少家長都沒通報。

    市府︰僅遊戲場地坪及滑草坡設置

    高市工務局長楊欽富表示，只要是塑膠製品都會有靜電發生，高雄市公園只在兒童遊戲場的地坪及一些滑草坡，才會設置人工草皮，以保護兒童安全，其他公園空地不會設置。

    公園處公園工程科科長許文豪說，公園人工草皮會產生靜電，最主要是新場域，鳳山兩例靜電就是剛開放時發生的，使用時間一久，產生靜電的狀況就會降低。

    許文豪強調，要防止靜電產生，有些縣市政府是採取靜電棒等措施，高雄市並未採用，而是請廠商在早晨時段，民眾還沒運動前，就在人工草皮灑水，讓環境保持濕潤，產生靜電情形就會減緩。

    公園處強調，高雄正持續興建公園的共融式遊戲場，由於小朋友經常踩踏，會破壞天然草皮，因此未來公園遊戲場周邊，仍會繼續採用人工草皮。

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