高雄9熱門景點 春節開放576車格免費停

春節九天連假，高雄市熱門景點周邊開放五七六個免費臨時停車格。（記者黃良傑攝）

2025/01/25 05:30

旗津、美濃、旗山老街等 市府協調周邊20處場所提供臨停

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節自今（廿五）日至二月二日，共九天連假，因應高雄各大景點將湧現車潮，交通局協調開放旗津、美濃、旗山老街等九處熱門景點周邊共廿處，春節期間提供臨時停車空間，增加五七六個停車格，供民眾免費入場停放。

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開放停車時間 依現場告示

交通局表示，春節期間高市各景點預計湧現大量出遊車潮，包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等熱門景點。

市府決定開放九處景點周邊十所學校、五處農田水利署工作站、四處市府機關轄管場所，以及一處民間企業場所作為臨時停車場，提供遊客臨時停車，各臨時停車空間場所開放時間略有不同，須依現場告示牌面的開放時間停放，並遵照現場人員指揮，於每日規定關閉時間前離場。

旗山老街周邊增108格 最多

交通局統計，增加的九處風景區免費臨時停車地點中，以旗山老街周邊小型車停車位增加數量最多，經交通局協調相關單位，春節期間增加達一○八格位。

春節期間交通局也加強稽查民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時，須提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內，依據市場機制進行停車收費，但須在入口明顯處公告現行費率及期間，為確保民眾消費權益，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處三千元至一萬五千元。

交通局表示，遊客可多使用大眾運輸前往各景點，透過下載「高雄iBus+」等APP了解公車路線動態及乘車規劃，方便行程安排，亦可透過如高雄市即時交通資訊網、高雄市政府官方LINE及春節交通服務專線（○七）二二九一五三三掌握即時路況資訊。

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