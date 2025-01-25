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    首頁　>　生活

    桃園消防局富岡分隊 獲贈災情勘查車

    2025/01/25 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕天得歐氏慈善基金會昨天捐贈一輛市價約二一○萬元、具備電動升降平台的災情勘查車，及多項救災救護裝備，給桃園市政府消防局第二大隊富岡分隊，用於提高救援效率、確保消防員執勤安全。

    天得歐氏慈善基金會慨捐

    捐贈典禮第二大隊富岡分隊舉行，天得歐氏慈善基金會董事長歐根旺出席捐贈，消防局副局長趙興中代表受贈，並回贈模型車及頒發感謝狀向基金會致謝。

    基金會除了捐贈災情勘查車，還有三六○度環場照明設備、手工具組、防焰服與防焰口罩、大型行動電源等，其中，防焰服與防焰口罩的輕便設計，為消防人員提供火場中更靈活的行動能力，適合小型火災的搶救需求；具備防水防塵IP65國際防護等級認證的大型行動電源，能在低氧環境中穩定供電，解決傳統燃油發電設備的多項問題，保障救援工作順利進行。

    基金會也捐贈緊急避難包給第二大隊及所屬十二個分隊，用於防災宣導與教育，提高民眾應對災害的自救能力。

    趙興中表示，這次捐贈不僅強化消防局的救災能力，還帶來深切的關懷，基金會的善舉，為消防人員提供更完善的裝備與條件，讓他們能更加高效、安全地執行任務，為市民生命財產安全築起一道堅實屏障；歐根旺說，基金會致力於社會公益事業，期待以實際行動，引發更多企業與民眾的共鳴。

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